La Reserva de la Biosfera de Urdaibai renueva su acreditación con la Carta Europea de Turismo Sostenible

La Reserva de la Biosfera de Urdaibai ha renovado su acreditación con la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) para el periodo 2025-2029, tras superar con éxito el proceso de auditoría externa de la Federación EUROPARC, la red europea de parques y reservas naturales que impulsa la sostenibilidad, la cooperación y la conservación del patrimonio natural y cultural.

Según han informado desde la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, la visita de evaluación se desarrolló del 3 al 5 de junio de 2025, durante la cual la delegación de EUROPARC recorrió diversos enclaves de la comarca y se reunió con agentes del Foro Permanente de la CETS y con entidades adheridas de las fases II y III, para conocer de primera mano las acciones desarrolladas durante el periodo 2020-2024 y los nuevos compromisos establecidos para los próximos cinco años.

El proceso ha sido coordinado conjuntamente por el Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, dependiente del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, y la Asociación de Desarrollo Rural Urremendi.

La renovación de la acreditación, han explicado desde la Reserva vizcaína, reconoce el trabajo conjunto de administraciones, empresas y entidades locales en favor de un turismo sostenible, participativo e inclusivo.

Con esta renovación, han destacado, Urdaibai "consolida su papel como referente europeo en sostenibilidad y gestión turística responsable, reafirmando su compromiso con un modelo de desarrollo que genera valor local, impulsa la educación ambiental y promueve la implicación activa de la ciudadanía y el sector turístico".

La evaluación del Comité de EUROPARC destaca el "proceso continuo de desarrollo turístico sostenible en colaboración con una amplia gama de socios y partes interesadas locales", así como "la solidez" del nuevo Plan de Acción 2025-2029, consensuado con el Foro Permanente de la CETS, conformado por más de 45 entidades públicas y privadas del territorio.

Entre sus recomendaciones, el Comité subraya "la importancia de reforzar la cooperación entre espacios protegidos europeos y favorecer una implicación más amplia de los agentes del territorio en la gestión turística sostenible".

La entrega oficial de la acreditación tendrá lugar el 19 de noviembre de 2025 en el Parlamento Europeo (Bruselas), junto a otros espacios naturales europeos distinguidos.

En la actualidad, la red de la CETS cuenta con 93 espacios acreditados en 14 países europeos, 1.399 empresas y 30 agencias de viaje adheridas. En el caso del Estado español, 29 espacios naturales protegidos cuentan con esta certificación, con un total de 631 empresas y 21 agencias de viaje adheridas. Urdaibai es actualmente el único espacio natural protegido de Euskadi que mantiene esta acreditación europea.

LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE

La CETS es una iniciativa voluntaria promovida por la Federación EUROPARC, cuyo objetivo es mejorar la gestión del turismo en los espacios naturales protegidos, garantizando su sostenibilidad ambiental, social y económica.

Se estructura en tres fases, una de ellas dirigida a la acreditación del espacio protegido como gestor del destino, una segunda que permite la adhesión de empresas turísticas comprometidas con los principios de la Carta, y la tercera destinada a agencias de viaje que integran en su oferta experiencias coherentes con la sostenibilidad del destino.

Este sistema reconoce "el esfuerzo conjunto de los gestores, las empresas y la comunidad local para impulsar un turismo más respetuoso, participativo y de calidad".