Retenciones de hasta 3 kilómetros en la N-I en Idiazabal por el accidente de un camión

SAN SEBASTIÁN 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La carretera N-I en la localidad guipuzcoana Idiazabal ha registrado retenciones de hasta 3 kilómetros por el accidente de un camión, que ha obligado a cortar la vía en ambos sentidos.

Según ha informado la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, el accidente se ha producido pasadas las 17.30 horas en el punto kilométrico 409 de la N-I Idiazabal, sentido Madrid, y se han generado hasta 3 kilómetros de retenciones, ya que ha sido necesario cortar ambos carriles. Uno de ellos ha sido reabierto.