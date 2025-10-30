La retirada de una iniciativa del PP impedirá aprobar un texto de EH Bildu, PSE y Sumar sobre el centro de refugiados

Archivo - Edificio en el que se construirá el centro para refugiados - PP - Archivo

VITORIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Vasco no logrará aprobar este jueves ninguna iniciativa respecto al centro para personas refugiadas proyectado por el Gobierno central para Vitoria-Gasteiz, dado que la decisión del PP de retirar su propuesta en torno a esta cuestión impedirá que salga adelante una enmienda consensuada por EH Bildu, el PSE-EE y Sumar que reclamaba "consenso" institucional a la hora de desarrollar este proyecto.

La iniciativa del PP --que reclamaba la paralización de este centro por considerar que "su tamaño y modelo son inadecuados para la integración"-- iba a debatirse de forma conjunta con otra propuesta de Vox, contraria, igualmente, al proyecto para construir este espacio de acogida para personas que huyen de guerras o de persecución por motivos ideológicos, religiosos o de otro tipo.

El PNV, socio del PSE en el Gobierno Vasco y en las principales instituciones de Euskadi, había registrado una enmienda en solitario en la que también expresaba su rechazo a este centro, por considerarlo "inadecuado" y por ser partidario de promover espacios "más pequeños" para la acogida de refugiados.

Por su parte, y en una decisión que suponía un paso más en el distanciamiento de PNV y PSE en materia migratoria, los socialistas habían acordado una enmienda con EH Bildu y Sumar en la que defendían que la puesta en marcha de este centro para refugiados debería llevarse a cabo con "consenso" institucional en torno a su modelo y características.

La suma de los votos del PSE con EH Bildu y Sumar garantizaba la aprobación de esta enmienda, dado que estas formaciones cuentan con 40 de los 75 escaños del Parlamento.

No obstante, la decisión del PP de retirar su iniciativa impedirá que se apruebe la enmienda de estas tres formaciones, puesto que al retirarse el texto original decaen las enmiendas presentadas al mismo. En el caso de la iniciativa de Vox, no hay ninguna enmienda registrada, y tampoco será aprobada la propuesta de esta formación, al contar solo con el respaldo del PP, lo que implica que este texto cuente solo con ocho votos a favor sobre un total de 75 escaños.

La portavoz parlamentaria del PP vasco, Laura Garrido, ha explicado, en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al Parlamento Vasco, los motivos que han llevado a su grupo a retirar la iniciativa sobre este centro.

Garrido ha manifestado que el PP "no quería" que la enmienda acordada por EH Bildu, PSE y Sumar saliera adelante, y que la forma de conseguirlo era retirar la iniciativa original frente a la que se había registrado tal enmienda.

"EN CONTRA DEL SENTIR MAYORITARIO"

La representante del PP ha argumentado que el texto consensuado entre esas formaciones "va en contra del sentir mayoritario de la ciudadanía vitoriana y alavesa, que no quiere ese centro".

"Nosotros queríamos que se paralice este centro a través de nuestra iniciativa, lo que no queremos es que salga un texto absolutamente contrario a lo que propone el Partido Popular", ha añadido. Además, ha asegurado que como el PP "va a gobernar en España más pronto que tarde, este centro de refugiados no se va a construir".

Por otra parte, ha criticado la actitud del PNV en esta cuestión, al considerar que "cuando ha tenido posibilidades de ser influyente y decir no" a los planes del Gobierno central para construir este recurso, "no lo puso como condición" para la investidura de Pedro Sánchez como presidente. "¿No eran tan influentes? ¿Por qué no lo hicieron?", se ha preguntado.

Por su parte, el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha recordado que la enmienda de su grupo planteaba la paralización del centro. "La gente quiere los políticos hablen claro, que no rehuyan del debate y que sean coherentes", ha afirmado.

"COHERENCIA Y CLARIDAD"

En este sentido, ha subrayado que su partido siempre ha sido "claro" al mostrarse en contra de este proyecto. "Estábamos en contra hace un año, hace dos años, lo estamos hoy y vamos a seguir estándolo en el futuro, porque nosotros hablamos claro y decimos las cosas que pensamos donde toca y no rehuimos el debate", ha añadido.

Además, ha manifestado que los únicos partidos que han sido "coherentes" ante este tema han sido el propio PNV y el PSE. "El Partido Nacionalista Vasco ha estado siempre en contra del centro y hoy lo iba a defender así; y el Partido Socialista siempre ha estado a favor y hoy lo iba a defender así", ha subrayado.

De esa forma, ha manifestado que "quienes tienen que dar explicaciones son otros grupos". En el caso de EH Bildu y Sumar, ha lamentado que "han pasado de estar en contra del macrocentro a estar a favor, simplemente para meter cuña entre los socios del gobierno, por tacticismo y estrategia electoral".

"ESTABILIDAD EN EL GOBIERNO"

A su vez, ha censurado la "incoherencia" del PP por haber retirado esta iniciativa después de "meses de hacer un teatro y de recoger firmas". "Hoy, cuando tocaba debatir el tema en el Parlamento, retira la iniciativa", ha reprochado a los 'populares'.

Díez Antxustegi también se ha referido al impacto que podría tener este distanciamiento en materia migratoria con el PSE en las relaciones entre ambos socios de Gobierno. En este sentido, ha explicado que aunque compartan responsabilidades de gobierno, se trata de dos partidos que "en determinadas materias pueden votar diferente", y que --en todo caso-- el Gobierno Vasco tiene "estabilidad".

A través de esta enmienda, EH Bildu, PSE-EE y Sumar expresaban su "compromiso" con los derechos humanos, con la acogida "responsable", y con "el respeto a la dignidad de todas las personas, especialmente de aquellas que se ven obligadas a huir de sus países por conflictos bélicos, persecución política o razones humanitarias".

A su vez, a través de esta enmienda, llamaban a "la responsabilidad de los actores políticos e institucionales en la construcción de un discurso basado en los derechos humanos y la convivencia".

"RECHAZO A LA XENOFOBIA"

En este sentido, expresaban "la necesidad de colaboración de las instituciones para garantizar una acogida adecuada, inclusiva y respetuosa, basada en la solidaridad y en el rechazo a cualquier forma de xenofobia o discurso discriminatorio".

EH Bildu, PSE y Sumar también instaban al Gobierno de España a "abordar un diálogo constructivo junto al Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Araba y el Ayuntamiento de Gasteiz, con el fin de consensuar el diseño, desarrollo y gestión de los recursos y servicios vinculados al proyecto de nuevo centro de protección internacional" proyectado en el barrio de Arana de la capital alavesa.

En la enmienda se indicaba que este dialogo "deberá abarcar, al menos, una planificación adecuada de sus infraestructuras, el dimensionamiento y alcance del recurso, la provisión de servicios sociales, sanitarios y educativos que cubran las nuevas necesidades generadas, así como el dialogo con el tercer sector social local".

Además, pedían establecer canales de información y participación ciudadana, así como "espacios de cooperación y coordinación que garanticen su encaje dentro del Pacto Social Vasco para la Migración y el modelo vasco de acogida".