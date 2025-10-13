Riesgo de tormentas por la tarde y descenso de las temperaturas mínimas, este martes en Euskadi

BILBAO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi cielos, en general, poco nubosos por la mañana y aumento de las nubes bajas en la vertiente cantábrica por la tarde.

Las nubes de evolución en el interior pueden dejar algún chubasco con alguna tormenta. En los Pirineos el riesgo de tormentas será mayor. El viento soplará de componente sur durante la primera mitad de la jornada y cambiará a norte por la tarde.

Las temperaturas máximas bajaran, especialmente en la mitad norte, y rondarán los 23-25 grados, mientras que las mínimas oscilarán entre los 10 y los 14 grados.