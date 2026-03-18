Rioja Alavesa produce 150.000 litros de aceite de oliva de calidad excepcional en la campaña 2025/2026

Recolecta de oliva en Rioja Alavesa - IREKIA

VITORIA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La campaña de aceite de oliva 2025/2026 en Rioja Alavesa ha cerrado con resultados "muy positivos", ya que se han recolectado aproximadamente 750.000 kilos de aceituna, en su mayoría de la variedad Arróniz (más del 90%), con frutos libres de mosca y en óptimas condiciones sanitarias. El rendimiento ha rondado el 20%, lo que supone una producción aproximada de 150.000 litros de aceite, según ha informado el departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca.

Estos datos se han dado a conocer en el marco de la celebración de la XIII Feria del Aceite de Oliva de Moreda, una cita ya consolidada que pone en valor el trabajo del sector de la oliva de Rioja Alavesa y acerca a la ciudadanía la calidad de un producto cada vez más reconocido.

Actualmente, esta comarca alavesa cuenta con unas 300 hectáreas de olivar, y el año pasado se plantaron 6 nuevas hectáreas. La producción se concentra en 4 trujales en Rioja Alavesa y 1 en Bergara (Gipuzkoa), con cerca de 20 marcas de aceite.

CALIDAD SOBRESALIENTE

El sector cuenta con 65 olivicultores asociados a APRORA, además de otros productores para autoconsumo. La calidad del aceite se mantiene en niveles sobresalientes: se realiza extracción en frío, se muele el mismo día de la recolección y se aplican estándares modernos de elaboración, garantizando un producto con aroma y sabor óptimos.

"Cada litro de aceite refleja el esfuerzo de nuestros agricultores, la riqueza de nuestros suelos y nuestra apuesta por un sector sostenible y competitivo. Queremos que la ciudadanía y los visitantes disfruten de un producto como es el aceite vasco que es sinónimo de producto local de calidad", ha subraya la consejera Amaia Barredo.

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco reafirma su compromiso con la promoción de productos locales, la innovación en el sector y "la garantía de calidad que distingue a la producción del país".