Sábado con muchas nubes en Euskadi, con algunos chubascos en la mitad sur y temperaturas más bajas en el norte

Cielos muy nubosos en Bizkaia - EUROPA PRESS

BILBAO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi un incremento de la nubosidad en toda la vertiente cantábrica, con abundantes nubes bajas. En la mitad sur se esperan cielos poco nubosos, pero, por la tarde, las nubes de evolución pueden dejar algún chubasco ocasional.

El viento se fijará del noroeste, lo que hará que las temperaturas bajen en la zona norte. En las capitales, se esperan máximas de 20 grados en San Sebastián, 21 en Bilbao y 23 en Vitoria.