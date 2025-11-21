Este sábado remite en temporal en Euskadi, aunque todavía habrá precipitaciones y las temperaturas serán frías

BILBAO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé que este sábado remita el temporal en Euskadi, aunque todavía se pueden producir algunos chubascos dispersos de carácter débil durante la madrugada, con una cota de nieve sobre los 800 metros.

A últimas horas de la tarde, regresará la lluvia, que caerá de forma débil y probablemente persistente, y la cota de nieve se situará por encima de los 1.500 metros.

El viento soplará de componente suroeste y arreciará a últimas horas en la zona costera. Las temperaturas mínimas serán algo más bajas y se esperan heladas en las comarcas del interior, mientras que las máximas subirán entre ligera y moderadamente. En las capitales se espera alcanzar 8 grados en Vitoria, 11 en San Sebastián y 12 en Bilbao.