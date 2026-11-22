El secretario general del PSE, Eneko Andueza, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz - AMAYA DÍAZ-EMPARANZA/PSE

SAN SEBASTIÁN, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado que el próximo martes el Consejo de Ministros va a prorrogar el impuesto a la banca, para que "los numero uno en recaudación contribuyan a solucionar el primer problema de los españoles, la vivienda asequible", a la que se destinarán los 1.400 millones de euros que se recaudan con este tributo.

Saiz ha participado en un mitin en la localidad guipuzcoana de Lasart-Oria, junto al secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, y la cabeza de lista por Gipuzkoa al Congreso de los Diputados por Gipuzkoa, Rafaela Romero, donde ha destacado la "buena noticia" que ya adelantó este pasado sábado Pedro Sánchez.

Así, ha destacado que el Gobierno va a prorrogar el impuesto a la banca para que "el número uno en recaudación contribuya al número uno de los problemas de los españoles y de los vascos, que es el acceso a una vivienda asequible, 1.400 millones de euros de recaudación del impuesto de la banca para políticas de vivienda asequible".

La ministra ha destacado también las medidas para proteger a aquellas familias que tienen niños con enfermedades graves, para las víctimas del terrorismo, para proteger también a las víctimas de ese terrorismo que mata, que es la violencia machista" porque, según ha dicho, el objetivo del Gobierno de España es "mejorar la vida de la gente".

En esa línea, se ha referido al debate cara a cara del pasado jueves entre Sánchez y Feijóo y ha reiterado que "hay dos modelos: el de la buena educación y el de la buena política y enfrente la política del insulto, de los bulos y de la mala gestión", al tiempo que ha afirmado que "las mentiras no generan empleo, no dan acceso a una vivienda asequible, no revalorizan las pensiones, no construyen y protegen los bolsillos del impacto de guerras ilegales que denunciamos y que nos traen ese impuesto silencioso que se llama la inflación".

"Las mentiras no fortalecen nuestras instituciones. Sí, te dan un titular. Te crees que has ganado un debate, pero las mentiras no hacen mejor país. Y un país no se puede construir sobre la falsedad. No se puede construir sobre el ataque constante y sobre la crispación", ha advertido.

La ministra ha hecho referencia también a las pensiones y ha asegurado que "se van a revalorizar conforme al IPC, y más las pensiones de los más vulnerables". Frente a ello, ha acusado al PP de tener "una agenda oculta de privatizaciones y de recortes, porque lo hicieron cuando gobernaron y lo han hecho cada vez que han votado que no al botón rojo de la revalorización de las pensiones, y decir lo contrario es mentir".

Además, ha criticado que Feijóo diga que es feminista "porque tiene madre, prima, hermanas". "Ser feminista es no votar en contra, ni querer recortar los derechos de las mujeres, y qué mejor política feminista que subir el salario mínimo interprofesional, que perciben un millón y medio de mujeres en nuestro país".

Elma Saiz ha subrayado que "las mujeres nos jugamos mucho en estas elecciones" y ha recordado que el pasado día 19 se cumplieron 93 años desde que "pudimos votar por primera vez en la Segunda República", pero "luego nos lo volvieron a quitar, osea, que no se puede dar por hecho absolutamente nada".

Por ello, ha subrayado que el próximo domingo las mujeres "no se pueden quedar en casa". "Hay que salir a votar, a defender nuestros derechos, que tanto nos ha costado conseguir y que son contra los primeros que quieren atentar, contra los derechos de las mujeres, votando en contra y haciendo coaliciones que los destrozan", ha advertido.

Además, ha remarcado que "con las pensiones no se juega al Monopoly". "Las pensiones se cuidan, se alimentan, no son ningún regalo, es una promesa entre generaciones, es un ejercicio de justicia social, es devolver a los pensionistas el fruto de su trabajo y de su esfuerzo".

"ENFRENTAR GENERACIONES"

En ese sentido, ha denunciado el "ejercicio obsceno" de PP y Vox de "intentar enfrentar generaciones, haciendo creer a un joven que su precariedad es culpa de que su abuela tenga una pensión digna"." ¿Hay mayor crueldad que enfrentar generaciones?", se ha preguntado.

La ministra de Inclusión ha apuntado que este año "la hucha de las pensiones terminará con 20.000 millones de euros y miramos a 2030 para dejarla en 50.000 millones de euros en 2030" y ha resaltado que "la sostenibilidad está garantizada", al tiempo que ha señalado que el Gobierno de Sánchez "ya ha hecho las reformas de las pensiones necesarias, mirando a 2050, pactada con el diálogo social, con sindicatos y patronal, esos sindicatos a los que llaman mafia sindical, pactada con Europa".

Además, ha censurado el interés de la derecha de "hacernos creer que el sistema va a petar" y ha insistido en que "cuando están introduciendo elementos de duda, lo que están haciendo es ocultar algo que ya no pueden ocultar, que es su agenda de recortes y privatización".

Así, ha resaltado que "la receta de los 22,6 millones de afiliados a la Seguridad Social es reforma laboral, subida del salario mínimo y diálogo social". "Se llama política laboral justa o traducido, por si acaso no lo llegan a entender, el milagro que soñaba Rajoy", ha añadido.

"Se llama los zurdos gestionando la economía, demostrando que se puede crecer en lo económico, se puede tener un mercado laboral fuerte que mira también a los jóvenes, que mira a los menores de 30 años, que crece en salarios sin dar un paso atrás en derechos, en protección social", ha defendido.

Elma Saiz, por otro lado, se ha referido a los insultos que están recibiendo los socialistas en esta campaña, y ha citado el caso de un autobús en Navarra "en el que pone el PSOE mata y ese ha sido el saludo de las nuevas generaciones del Partido Popular en las redes sociales".

Ante ello, ha señalado que "a cada insulto, un Boletín Oficial del Estado ampliando derechos, protegiendo a los ciudadanos y devolviendo a los pensionistas, un ejercicio de justicia social que es compromiso con las pensiones".