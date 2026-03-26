La Sala BBK acoge el estreno del documental 'Agur esan barik', la despedida de Gatibu tras 25 años sobre los escenarios - BBK

BILBAO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sala BBK acoge este jueves el estreno del documental 'Agur esan barik', la despedida de Gatibu tras 25 años sobre los escenarios. El audiovisual, que recorre la trayectoria vital y musical de la banda gernikarra, acompaña al grupo en su despedida definitiva de los escenarios, combinando conciertos y momentos íntimos.

Coincidiendo con su 25 aniversario, Gatibu anunció en septiembre de 2024 su disolución, cerrando una etapa marcada por once discos y más de 800 conciertos que los han convertido en la "banda sonora de toda una generación". El 'agur' de Gatibu se materializó en una última gira, que combinó grandes citas multitudinarias con actuaciones "íntimas y profundamente simbólicas", han recordado desde BBK.

Entre los momentos más destacados, el último concierto en Gernika ante 10.000 personas y los tres conciertos consecutivos con todas las entradas agotadas en el BEC-Bizkaia Arena, ante más de 45.000 asistentes. Junto a ellos, paradas cargadas de significado como el bar Zeppelin -lugar de los primeros encuentros-, Urepel -localidad que dio nombre a su primera canción- o actuaciones en ciudades como Madrid, Barcelona o Boise.

Este recorrido es el que se recoge en 'Agur esan barik', el documental que acompaña al grupo liderado por Alex Sardui en su último viaje mientras reflexiona sobre el paso del tiempo, los cambios personales y colectivos, y la importancia de "saber despedirse antes de que todo se deteriore". La película repasa tanto los momentos "más luminosos" de la trayectoria de Gatibu como "aquellos más oscuros, sin evitar las preguntas incómodas ni edulcorar el relato".

Así, lejos de plantearse como un ejercicio de nostalgia, el documental que se proyecta en la Sala BBK es "un homenaje a la vida, a la alegría y a las ganas de bailar" que siempre han acompañado al grupo vizcaíno.

'Agur esan barik' está dirigido por Jabi Elortegi, director, guionista y productor vasco con una amplia trayectoria en cine y televisión. En su filmografía destacan largometrajes como 'El Vasco' y 'Zorion Perfektua', estrenados en el Festival de Cine de San Sebastián, así como series y producciones televisivas como 'Go!azen', 'Ihesaldia', 'Aitaren Etxea', 'Goenkale' o 'Desagertuta/Desaparecido', disponibles en Primeran y Netflix.

Tal y como explica el propio director, Gatibu "forma parte de los recuerdos sentimentales de mucha gente: sus canciones han estado presentes en celebraciones, viajes, rupturas y reconciliaciones". Por eso, este documental "no es un funeral, sino una celebración, una oportunidad para acompañar a un grupo que ha decidido decir adiós a tiempo, sin perder la dignidad ni la alegría".

Con 'Agur esan barik', Elortegi vuelve al género documental para "capturar la crónica emocional de toda una generación, con una mirada cercana, respetuosa y profundamente humana".