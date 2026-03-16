La sala BBK ofrece esta Semana Santa un espectáculo familiar con talleres para reparar y transformar ropa

BILBAO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sala BBK de Bilbao ofrece esta Semana Santa, entre el 30 de marzo y el 2 de abril, el espectáculo familiar 'Karle eta arropa fabrika', que contará con talleres para reparar y transformar ropa y que está dirigido a familias con menores de 12 años.

BBK ha explicado que se trata de un show participativo que busca sensibilizar sobre el consumo de ropa en los hogares y el impacto ambiental de la industria textil.

Por ello, a través de esta propuesta, que anima a traer una prenda en desuso, las familias aprenderán a reparar, customizar y transformar sus prendas en distintos talleres.

De este modo, la Sala BBK se transformará esta Semana Santa en una fábrica textil "muy especial" en la que las familias podrán descubrir, de forma creativa y participativa, cómo dar una segunda vida a las prendas que ya tienen en casa, ha subrayado la entidad bancaria.

El espectáculo 'Karle eta arropa fabrika', que podrá verse del 30 de marzo al 2 de abril, es una propuesta cultural "cercana, educativa y adaptada al público infantil", impulsada por BBK en colaboración con Fashion Revolution Euskadi.

TEATRO Y TALLERES

La iniciativa combina teatro y talleres, con el fin de reflexionar sobre el consumo de ropa en los hogares y el impacto ambiental de la industria textil.

En este sentido, según ha indicado BBK, "cada segundo, en el mundo, se tira a la basura el equivalente a un camión entero de ropa". Ha incidido también en que muchas de esas prendas han sido utilizadas menos de diez veces "antes de terminar olvidadas en un vertedero" y frente a esta realidad, 'Karle eta arropa fabrika' propone "cambiar la forma" de mirar el armario.

Sobre el escenario, el público conocerá a Karle y Joxi, dos niños que un día descubren que una camiseta ha viajado más kilómetros que ellos en toda su vida. Un punto de partida para crear una fábrica diferente, donde la ropa no se desecha, sino que se transforma.

Las familias que acudan al espectáculo están invitadas a traer una prenda en desuso -una camiseta, unos vaqueros o una chaqueta- y convertirla en parte de la experiencia.

TRANSFORMAR ROPA

De este modo, durante la actividad, las familias dejarán de ser espectadoras para convertirse en ayudantes de la fábrica de Karle, y participar en diferentes talleres donde aprenderán a reparar, customizar y transformar sus prendas, mientras Karle interactúa con las familias y guía cada uno de los procesos de esta peculiar fábrica.

En este sentido, el teatro será el hilo conductor de una experiencia "lúdica y educativa" que invita a repensar la relación con la ropa y a entender la reparación como un "gesto cotidiano, sencillo y valioso", porque "la fábrica de moda más responsable no está al otro lado del planeta, empieza en nuestra propia casa", ha destacado BBK.

'Karle eta arropa fabrika' podrá disfrutarse del 30 de marzo al 2 de abril en la Sala BBK y las entradas ya están disponibles en la web de la Sala.