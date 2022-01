Sala Bilborock programa un taller de industria y producción musical para jóvenes de 18 a 30 años como novedad para 2022

La iniciativa "GazteEgunak" seguirá ofreciendo de manera gratuita la posibilidad de organizar actividades o eventos de pequeño formato

La sala Bilborock del Ayuntamiento de Bilbao programará por primera vez en 2022 un "Taller de Industria Musical y Producción musical" para jóvenes de 18 a 30 años, con ocho sesiones de tres horas cada una, que se desarrollarán de marzo a abril, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

Además, se mantienen los programas que se han hecho ya un hueco entre los jóvenes de la Villa, como "Igandays", "Freskure-Bilbao Fresh Musika" --ambos para la Organización de conciertos de apoyo a talentos jóvenes locales--, "Bideo-klippa" para los músicos interesados en presentar sus propuestas a través de videoclips y "FEMME Bilbao" tertulias/conciertos entre mujeres.

El nuevo Taller de Industria y Producción Musical está dirigido a 20 personas jóvenes de 18 a 30 años interesadas en la industria y la producción musical. A través de ocho sesiones de tres horas cada una, los participantes adquirirán herramientas que les permitirán desarrollarse como productores musicales y que exhibirán en un evento final en Bilborock.

Los talleres se realizarán los sábados a la mañana, los meses de marzo y abril en Bilborock. Las sesiones de industria musical serán impartidas por Sac Barrios, director creativo de la Kvndy Swing, promotor de eventos culturales y creador de la Trvp Aveneu Bilbao. Las sesiones de producción musical serán impartidas por el productor bilbaíno Paul Sánchez, que ha trabajado con artistas como la Kvndy Swing, Eliluminari, Yvng Vene, Yassir y GARZI.

Las personas interesadas en participar deben tener entre 18 y 30 años, residir o estudiar en Bilbao y rellenar el formulario de inscripción entre el 7 y el 20 de febrero en la web de Bilborock. Los participantes deberán abonar 20 euros en concepto de depósito, que se les devolverá si acuden a todos los talleres.

IGANDAYS

La programación de Bilborock incluye IGANDAYS, un ciclo de conciertos matinales dirigidos al público joven que se desarrollarán una vez al mes. Comenzarán en marzo, siempre en domingo, a partir de las 13.00 horas.

Esta iniciativa es una apuesta del Ayuntamiento de Bilbao por la música juvenil en la Villa y presta especial atención a la presencia de mujeres en el ámbito musical. El precio de la entrada será de 5 euros en venta anticipada (entradium) y 7 euros, en taquilla.

Bilborock seguirá siendo en 2022 escenario de las creaciones y trabajos de los grupos y solistas emergentes en Bilbao. El objetivo de esta iniciativa es facilitar a los músicos amateurs espacios en los que poder exponer sus creaciones. Los conciertos serán gratuitos y se realizarán cinco al año, en viernes y a las 20.00 horas.

En el concierto de este viernes por la tarde actuarán las bandas Head Holes + Golden Boys y el día 18 de febrero We are apes, Hello! + ETHER Ensemble.

Los grupos/solistas interesados en participar en los conciertos de este año, podrán enviar sus propuestas al correo de Bilborock bilborock@bilbao.eus, indicando en el asunto: Freskure. Para más información, pueden llamar a Bilborock 94-4151306, de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 14.00 horas.

BIDEO-KLIPPA!

Por su parte, Bideo-Klippa! es un programa mensual para que grupos y solistas jóvenes puedan presentar sus video-clips musicales en un espacio diferente a las plataformas digitales. Bilborock ofrece de forma gratuita la sala polivalente a este colectivo. Los videoclips se presentarán en Bilborock en pantalla gigante y el evento irá acompañado de una breve tertulia/charla con los creadores.

Por otro lado, Femme Bilbao, el ciclo de tertulias/conciertos con mujeres músicas se realizará una vez al mes, combinando el formato

on-line (se emitirá en las Redes Sociales de Bilborock y Bilbao Gazte) con el presencial. En cada sesión dos músicas, una veterana y otra joven, compartirán una tertulia/concierto donde expondrán sus experiencias personales y ofrecerán un concierto con varios temas en directo. También está previsto la realización de un Festival en Bilborock en abril en el que participarán algunas de las artistas que han tomado parte en el programa Femme Bilbao 2021.

Con esta iniciativa se pretende promover valores como el de la igualdad y favorecer encuentros entre artistas consolidadas y noveles y otro tipo de mujeres influyentes de actualidad, según ha destacado el Consistorio.

IMAGINAUTAK

Este año cada mes Bilborock seguirá acogiendo el programa "Imaginautak", de la Asociación Cultural Imaginautak, para que jóvenes artistas puedan seguir compartiendo sus proyectos de diferentes disciplinas artísticas. Se retransmitirá también por streaming a través de la plataforma del colectivo Imaginautak.

Además, la iniciativa "Gazte Egunak" ofrece de manera gratuita la posibilidad de organizar actividades o eventos de pequeño formato a personas y colectivos de 18 a 35 años (en el caso de presentarse en grupo más del 50% de las personas deberá estar en esta franja de edad).

Una vez al mes (lunes, martes y/o miércoles) Bilborock pone a disposición de los interesados su sala polivalente, sus equipos y personal técnico. El objetivo es facilitar a las personas y colectivos jóvenes la sala polivalente para que puedan programar sus propias actividades/eventos en Bilborock.