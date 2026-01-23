Se salta la orden de alejamiento de su hijo y huye con él en un coche que se estrella con otro en Bilbao

Archivo - Policía Municipal de Bilbao - AYUNTAMIENTO DE BILBAO - Archivo

BILBAO 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido en Bilbao tras incumplir la orden de alejamiento de su hijo, huir con el menor en un coche y estrellarse contra otro vehículo estacionado y con un ocupante dentro.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Policía Municipal, pasadas las cinco de la mañana de este viernes, un vehículo se ha saltado varios semáforos ante la presencia policial y se ha dado a la fuga a gran velocidad a la altura de Julian Gaiarre.

Una patrulla ha emprendido la persecución del conductor y ha colisionado contra dos vehículos estacionados. Por su parte, unos metros más adelante, en Circo Amateur, el vehículo del fugado ha colisionado contra otro, que se encontraba aparcado con un ocupante dentro.

El detenido ha tenido que ser desencarcelado, al quedar trapado en el coche, en cuyo asiento de copiloto viajaba su hijo, de menos de 17 años, del que tiene una orden de alejamiento de 500 metros.

El conductor fugado se encuentra en el Hospital de Cruces en calidad de detenido, donde ha tenido que ser atendido, mientras que el hijo ha tenido que ser custodiado por Policía Municipal hasta la llegada de su madre.

El hombre que se encontraba en el interior del coche contra el que se estrelló el arrestado ha sido atendido por la ambulancia pero no ha precisado trasladado a hospital. El detenido, que también va a ser investigado por un delito contra la seguridad vial, se ha negado a someterse a las pruebas de alcohol y drogas.