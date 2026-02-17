Salud cifra en un 15,37% el seguimiento en Euskadi de la huelga de los médicos durante su primera jornada

Archivo - Médicos durante una manifestación convocada por el Sindicato Médico de Euskadi - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha cifrado en un 15,37% el seguimiento en Euskadi de la primera jornada de la huelga de médicos por un Estatuto Marco propio, desarrollada este pasado lunes, según los datos que ha dado a conocer teniendo en cuenta todos los turnos de trabajo.

Por territorios, Gipuzkoa es el que registra un mayor porcentaje de profesionales que se han sumado a la huelga, con el 17,44%, le sigue Bizkaia con el 15,91%, mientras que en Álava ha sido del 10,69%.