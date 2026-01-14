Salud cifra en un 19,23% el seguimiento de la huelga de los médicos en el turno de mañana

Concentración de médicos en el Hospital de Cruces en Barakaldo durante la primera jornada de huelga por un estatuto marco propio. - DAVID DE HARO-EUROPA PRESS

BILBAO 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno vasco ha cifrado en un 19,23% el seguimiento provisional en el turno de mañana de la huelga secundada por los médicos este miércoles "por un Estatuto Marco propio".

Alrededor de 9.000 médicos y facultativos de Osakidetza están llamados este miércoles y jueves a secundar dos nuevas huelgas para reclamar al ministerio de Sanidad un estatuto marco médico propio, convocados por el Sindicato Médico de Euskadi (SME).

Por Territorios, el Gobierno vasco ha indicado que la mayor incidencia de la huelga en el turno de la mañana ha sido en Bizkaia, con un seguimiento del 23,74%, seguido de Gipuzkoa con un 18,76% y Álava con un 8,91%.