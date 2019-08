Salud (Ezker Anitza-IU) cree si se repiten elecciones se deberá a "la actitud chulesca" de Pedro Sánchez

Publicado 30/08/2019 12:07:00 CET

Critica sus "descalificaciones" a Podemos y apunta que no sabrá si "es de fiar o no, si no se sienta a hablar" con el partido morado

BILBAO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Ezker Anitza-IU en Euskadi, Isabel Salud, ha afirmado que, si se produce una repetición de las elecciones generales, se deberá a "la actitud chulesca" de Pedro Sánchez durante el proceso negociador. Además, ha criticado sus "descalificaciones" a Podemos y ha apuntado que no sabrá si "es de fiar o no, si no se sienta a hablar" con el partido morado.

Por otra parte, considera que sería "una derrota de la política" porque "se corre el riesgo de ver "la posible llegada al poder de la derecha mas reaccionaria de las últimas décadas con la entente PP, Ciudadanos y Vox". "Podrían dar paso a un Gobierno de extrema derecha", ha advertido.

La responsable de la coalición de izquierdas en Euskadi ha añadido que, una nueva convocatoria de elecciones generales será responsabilidad de la actitud que mantiene el presidente en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, al que ha acusado de estar mostrando durante todo este proceso negociador "una actitud chulesca, alejada de la lógica del pacto".

Salud ha subrayado que la prioridad de Ezker Anitza es "seguir trabajando para no repetir las elecciones ya que "la gente votó en abril y no se merece esta actitud prepotente del presidente en funciones".

Asimismo ha añadido que desde la coalición que encabeza van "a poner toda la carne en el asador" porque no contemplan "de ninguna manera unas nuevas elecciones y la gente "lo que ahora está esperando es que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo".

DESCALIFICACIONES

Salud ha instado a Pedro Sánchez a que "se siente a hablar con el socio que le puede dar una mayoría" porque, desde su punto de vista, lo que "no es lógico es que salga con descalificaciones hacia Podemos porque las diferencias se resuelven sentándose a hablar y buscando acuerdos".

"Luego, el tiempo dirá, a partir de los acuerdos a los que se comprometan, si Podemos es de fiar o no, como él duda, pero no lo va a saber si no se sienta a hablar y no se logra formar un Gobierno", ha manifestado.

Desde su punto de vista, "la fiabilidad de los compromisos se demuestra sentándose a negociar" porque la ciudadanía "ha hablado y ha dejado en las urnas unos resultados concretos". "Hay que sentarse hablar a partir de esos resultados cuantas horas hagan falta hasta encontrar puntos de encuentro", ha concluido.