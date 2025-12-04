Salud invierte 9,6 millones de euros en la reforma del hospital psiquiátrico de Zamudio (Bizkaia)

BILBAO, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento vasco de Salud invertirá 9,6 millones de euros en la reforma del hospital psiquiátrico de Zamudio (Bizkaia). Las obras, ya iniciadas, contemplan un nuevo edificio para los talleres de terapia ocupacional y la reforma de las fachadas del edificio general

En un comunicado, Salud ha explicado que el Hospital Psiquiátrico de Zamudio, perteneciente a la Red de Salud Mental de Bizkaia, está inmerso en una serie de trabajos de reforma con el fin de mejorar el servicio que presta al territorio.

La Consejería realizará una inversión de 5,9 millones en adecuar sus instalaciones durante este año y 2026, con la construcción de un nuevo edificio que albergue la terapia ocupacional y la reforma de las fachadas del edificio general. En una segunda fase, se realizará una inversión de 3,7 millones para renovar la producción térmica, sustituyendo las antiguas calderas de gasóleo, y modernizando las instalaciones eléctricas.

Esta misma mañana, el consejero de Salud, Alberto Martínez, en el proceso de escucha que está llevando a cabo en las diferentes organizaciones del sistema sanitario público vasco, ha mantenido un encuentro con la dirección y un centenar de profesionales de la Red de Salud Mental de Bizkaia, junto a los viceconsejeros Gontzal Tamayo y Aritz Uriarte, y la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, a quienes ha recordado "la prioridad en salud mental como uno de los objetivos del lehendakari, Imanol Pradales, en esta legislatura".

También ha insistido en "el compromiso del Gobierno, del Departamento y de Osakidetza para fortalecer la red de salud mental con un modelo de capaz de afrontar los retos actuales y futuros".

Así, según ha destacado el Departamento de Salud, concretamente, a lo largo de este año 2025 se ha llevado a cabo una importante reforma de los espacios interiores y exteriores del Hospital de Zamudio, que va a repercutir en un mayor bienestar tanto de pacientes y familiares, como de los profesionales del centro.

Entre estos trabajos de reforma destaca el derribo controlado y posterior construcción sobre el mismo espacio de un nuevo edificio que albergue la terapia ocupacional (actividades de la vida diaria, ocio y tiempo libre, deporte, educación para adultos). La nueva instalación estará operativa para marzo.

Asimismo, en estos meses también se ha acometido la renovación de las fachadas del edificio general, unos trabajos que terminarán este mismo año y que permitirán al hospital no solo contar con un nuevo aspecto más renovado, sino mejorar notablemente su aislamiento térmico.

En los próximos meses se prevé llevar a cabo también la renovación de sus calderas mediante su sustitución por otros equipos más respetuosos con el medioambiente, además de la renovación de las instalaciones eléctricas.

UN TOTAL DE 9,6 MILLONES

En total, son 9,6 millones de euros para unos trabajos que ya están avanzados y que tendrán continuidad en los próximos años, y se enmarcan en el compromiso "por fortalecer la atención que se presta a través de las redes de salud mental de Osakidetza".

Según ha destacado Salud, estas mejoras en la Red de salud Mental de Bizkaia se suman así a los diferentes recursos con los que cuenta la red de Osakidetza, que dispone de 450 camas en 4 hospitales, 50 centros de salud mental de adultos, infantil y adicciones, 23 hospitales de día, equipos de Primeros Episodios, de Tratamiento Asertivo Comunitario y Unidades Terapéutico Educativas, además de programas de atención a Trastorno de Conducta Alimentaria y de Límite de la Personalidad, entre otros.

Dentro del objetivo de fortalecer el capital humano de la red de salud mental de Euskadi, el consejero de Salud ha anunciado esta mañana también un incremento de plantilla en toda la red, con 31 profesionales más, que se traduce en 18 plazas más en Bizkaia, 3 en Gipuzkoa y 10 en Álava.

Además, y a través de la OPE específica para cubrir plazas de difícil cobertura que se ha llevado a cabo este año, se han incorporado ya seis psiquiatras y cuatro psiquiatras infantiles a centros de salud de la Red de salud mental extrahospitalaria.

La red de salud mental de Osakidetza está integrada por 1.600 profesionales -uno de cada cinco especialistas en psiquiatría-. De hecho, Euskadi está a la cabeza en atención psiquiátrica a nivel estatal, con una ratio de 15 psiquiatras por 100.000 habitantes, cuando la media está en 9,27 psiquiatras.

En este sentido, y durante el pasado año, la Red de Salud Mental de Euskadi ha atendido más de 500.000 consultas (529.999), con 120.000 pacientes diferentes. De ellas, 28.994 son primeras consultas y 499.507 consultas sucesivas.

Por territorios, Álava atendió más de 85.000 consultas (85.223), Gipuzkoa 151.983 y Bizkaia 292.793. En relación con las patologías de salud mental más tratadas en la Red de Osakidetza están los trastornos graves de ansiedad, depresión, trastornos psicóticos, esquizofrenia, trastorno bipolar, así como adicciones, tanto en población adulta como infancia y adolescencia.

Salud ha indicado que no será éste el único refuerzo de personal que introduzca Osakidetza. A corto plazo, está prevista en Atención Primaria la incorporación de nueve profesionales con perfil de Psicólogo/a para dar respuesta a las necesidades que plantea la población con malestar emocional (situaciones de estrés, ansiedad, insomnio) y hacerlo además desde recursos cercanos, como son los centros de salud.

El Gobierno vasco ha indicado que es la primera vez que la Atención Primaria incorpora a estos profesionales a su plantilla, que complementarán la labor de los Psicólogos Clínicos de los centros de la Red de salud mental extrahospitalaria y en los propios hospitales.

Tras el cierre de las Listas de Contratación se han apuntado un total de 1.550 profesionales para poder acceder a dichas plazas. Los nueve psicólogos se incorporarán en breve a la red de Atención Primaria a través de una primera experiencia piloto, dando cobertura a 15 centros de salud, concretamente, 5 en Gipuzkoa (Altza, Pasai San Pedro, Beasain, Irun-Dunboa, Hondarribia); 2 en Álava (Lakuabizkarra, Salburua) y 8 en Bizkaia (Repelega, Castaños, Otxoarkoaga, Rekalde, Solokoetxe, Gernikaldea, Basauri-Kareaga y Basauri Ariz).