Salud licitará "en breve" la redacción del proyecto de ampliación del parking del Hospital de Galdakao-Usansolo

El consejero de Salud, ALberto Martínez, y la directora general de Osakidteza, Lore Bilbao, en la parcela donde se ampliará el aparcamiento del Hospital de Galdakao-Usansolo - OSAKIDETZA

BILBAO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno vasco sacará "en breve" a licitación la redacción del proyecto de ampliación del parking del Hospital de Galdakao-Usansolo, que permitirá habilitar 175 nuevas plazas, que se sumarán a las 145 actuales, con una inversión prevista de 1,6 millones de euros, según ha informado el consejero de Salud, Alberto Martínez.

Martínez y la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, han supervisado este viernes sobre el terreno el área donde se ubicará la ampliación del aparcamiento del Hospital Universitario de Galdakao-Usansolo, acompañados por el alcalde de Usansolo, Agustín Aizpuru.

Según han recordado, el proyecto contempla la creación de 175 nuevas plazas de estacionamiento, que se ubicarán específicamente en la parte trasera del centro hospitalario, donde actualmente ya hay 145 plazas, por lo que "su capacidad se verá multiplicada más de dos veces". Para ello, se utilizarán parcelas de titularidad pública.

Esta actuación es una de las acciones enmarcadas en el Pacto Vasco de Salud, en la línea estratégica de Infraestructras, que apuesta por modernizar los espacios sanitarios y mejorar la accesibilidad a los mismos, situando a los pacientes en el centro del sistema.

El proyecto responde, además, al compromiso "firme" del Departamento de Salud del Gobierno Vasco por fortalecer la sanidad pública y se encuentra ya integrado en el Programa de infraestructuras y Equipos Sanitarios 2025-2032 de Osakidetza, lo que garantiza su dotación y ejecución como parte de la hoja de ruta estratégica del Ejecutivo.

Cuenta con una inversión global inicialmente prevista de 1,6 millones de euros y, según el calendario, las obras se iniciarán en el primer cuatrimestre 2027 con el objetivo de que estén concluidas en 2028.

Alberto Martínez ha subrayado que esta obra responde a "una de las demandas más repetidas tanto por pacientes como por los propios profesionales". El objetivo, ha dicho, es "aliviar la presión de tráfico en el entorno hospitalario y mejorar el acceso al hospital", para contribuir así a una atención "más cómoda y eficaz para el paciente".

El consejero de Salud ha destacado que la intervención en el parking del hospital de Galdakao-Usansolo es "estratégica", ya que servirá de "soporte logístico" antes de iniciar "la gran obra del centro, el nuevo edificio de Consultas Externas, que dispondrá un gran aparcamiento" de 1.200 plazas, distribuidas en cinco plantas.

Alberto Martínez ha recordado que el futuro edificio de Consultas Externas supondrá una inversión de 136 millones de euros y "transformará y fortalecerá la atención sanitaria en la comarca".