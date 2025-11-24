Salud Mental Euskadi alerta del impacto de la violencia machista digital en la salud mental de las mujeres

Archivo - Decenas de personas durante una concentración en rechazo del asesinato de una mujer a manos de su expareja - Unanue - Europa Press - Archivo

BILBAO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Salud Mental Euskadi ha alertado este lunes del "creciente impacto de la violencia machista digital" en la salud mental de las mujeres, "especialmente en aquellas que ya conviven con un problema de salud mental", y ha anunciado la puesta en marcha de una nueva campaña bajo el lema "La violencia machista digital daña la salud mental". Según sus datos, "cerca del 80% de las mujeres con trastorno mental que han estado en pareja han sufrido violencia psicológica, física o sexual".

Según ha informado en un comunicado, la federación vasca, que integra a las asociaciones Agifes (Gipuzkoa), Asafes (Araba), Asasam (Aiaraldea) y Avifes (Bizkaia), ha lanzado una campaña de sensibilización con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

El objetivo de esta iniciativa es "sensibilizar sobre la necesidad de proteger a las mujeres", y en especial a quienes tienen problemas de salud mental, "de las agresiones machistas que sufren en el entorno digital".

Según Salud Mental Euskadi, el dato que arrojan varios estudios internacionales "es abrumador", ya que reflejan que más del 73% de las mujeres que utilizan internet han sufrido algún tipo de violencia digital, como acoso en redes sociales o la difusión no consentida de imágenes íntimas.

En este contexto, la federación vasca ha recordado que la violencia machista en el ámbito digital "genera un profundo desgaste psicológico que puede tener consecuencias severas para la salud mental".

"Las agresiones machistas también se esconden tras las pantallas. Muchas mujeres viven situaciones de control, acoso, humillaciones públicas, amenazas o extorsión a través de aplicaciones y redes sociales, y esto tiene un impacto directo en su salud mental", ha manifestado la integrante del Área para la Igualdad de las Mujeres de Salud Mental Euskadi, María Isabel García Peña.

Los datos recopilados por Salud Mental Euskadi reflejan "un vínculo evidente" entre la violencia machista y los problemas de salud mental. En concreto, indican que "cerca del 80% de las mujeres con trastorno mental que han estado en pareja han sufrido violencia psicológica, física o sexual en algún momento de su vida".

En concreto, el riesgo de sufrir violencia por parte de la pareja o expareja se multiplica entre 2 y 4 veces "cuando se tiene un problema de salud mental". Además, la federación asegura que el 42% de esas mujeres "no identifica la violencia que sufre como tal".

"Esta falta de identificación, unida al estigma sobre la salud mental, provoca que muchas mujeres no denuncien o no se atrevan a relatar lo que viven, al temer que su testimonio no sea tenido en cuenta", ha indicado Salud Mental Euskadi

Según ha añadido García Peña, en muchas ocasiones "se duda del relato de las mujeres", y este hecho "dificulta que hablen de su situación y puedan recibir ayuda".

Ante esta situación, Salud Mental Euskadi pondrá en marcha una nueva campaña bajo el lema "La violencia machista digital daña la salud mental", que arranca con un vídeo "breve y directo" que "pone el foco en la violencia machista que se produce tras las pantallas y de su impacto en la salud mental".

"PROTEGER LA PRIVACIDAD"

El anuncio anima a las mujeres a "tomar acción protegiendo su privacidad, guardando pruebas, bloqueando y denunciando". "No es tu culpa. No estás sola. Pide ayuda", es el mensaje con el que se cierra el vídeo, con el objetivo de "transmitir el apoyo de la federación vasca y de sus asociaciones, así como de todas las entidades de intervención social que pueden apoyar a las mujeres afectadas".

El objetivo de esta nueva campaña es "romper el silencio, visibilizar estas violencias a menudo normalizadas y ofrecer herramientas prácticas de protección y apoyo". En su opinión, "escuchar y dar credibilidad a las mujeres" constituye "una responsabilidad social. La federación insiste en la necesidad de cambiar la narrativa social, especialmente por los mensajes que reciben las mujeres cuando intentan expresar situaciones de violencia".

A su juicio, expresiones como '¡No será para tanto!', 'estás exagerando' o 'seguro que lo has malinterpretado', "minimizan la violencia y desmotivan a las víctimas para pedir ayuda".

Según ha precisado, "frenar la violencia machista, también en el ámbito digital", requiere "escucha empática, apoyo activo y una sociedad que no cuestione a las mujeres, sino que les acompañe en su proceso de salir de estas situaciones de opresión".

Las acciones de sensibilización cuentan con el apoyo de Emakunde y del departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco. Salud Mental Euskadi se ha sumado, además, a la campaña de Emakunde, que lleva por lema 'No es solo tu problema, es el nuestro' y pretende "que toda la sociedad se active para evitar la normalización de la violencia machista".