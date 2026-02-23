Salud reúne en un taller a pacientes y profesionales sanitarios para avanzar en la participación ciudadana

Taller de trabajo: Definiendo el ecosistema de participación ciudadana de los sistemas de salud en Euskadi - MITXI/IREKIA

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha celebrado este lunes en Bilbao el segundo taller orientado a fortalecer y articular la participación de pacientes y ciudadanía en el sistema público de salud de Euskadi. En la jornada han tomado parte asociaciones de pacientes junto con profesionales de las organizaciones sanitarias de Osakidetza, personal técnico del Departamento de Salud y de los institutos de investigación sanitaria.

Según han explicado desde el Ejecutivo, "este taller constituye un hito en el desarrollo de la Línea 22 del Pacto Vasco de Salud", la de 'Deliberación y Toma de Decisiones Compartidas', así como de la Hoja de Ruta para la participación impulsada por el Departamento de Salud, "consolidando un proceso de trabajo conjunto orientado a construir un modelo estable, estructurado y sostenible de participación ciudadana en salud".

En el encuentro de este lunes han participado representantes de asociaciones de pacientes de ámbito estatal, autonómico y local, y profesionales de Osakidetza vinculados a áreas en las que "la participación tiene especial relevancia", como la atención primaria, cronicidad, valor en salud, enfermedades raras y humanización, junto con personal del Departamento de Salud e institutos de investigación.

La directora de Transformación, Planificación y Digitalización en Salud, Inés Gallego, ha subrayado que este proceso permite "consolidar a Euskadi como referente en participación ciudadana en salud, avanzando hacia un modelo propio, estructurado y con impacto real", y reflexionar conjuntamente sobre el marco normativo que se desea construir en Euskadi para, "desde esa posición de liderazgo, realizar aportaciones de valor al debate estatal".

INTERLOCUCIÓN

Por su parte, representantes del movimiento asociativo han reafirmado su compromiso con un proceso participativo que aspira a consolidar mecanismos estables de interlocución, entre ellos, el futuro Registro Vasco de Asociaciones de Pacientes como "herramienta clave para fortalecer la relación con la Administración sanitaria", ha explicado Salud.

El taller ha comenzado con la presentación del diagnóstico de situación por parte de Biosistemak sobre la participación ciudadana en los sistemas sanitario y sociosanitario de Euskadi, elaborado a partir de encuestas diferenciadas dirigidas a los distintos colectivos implicados. En este proceso han participado 52 asociaciones de pacientes, Organizaciones Sanitarias de Osakidetza y diversas direcciones del Departamento de Salud.

El análisis refleja que, aunque la participación se percibe aún como "incipiente" y "con margen de mejora", el sistema acumula "muy buenas prácticas que conviene visibilizar y escalar".

Entre ellas, ha explicado la Consejería, destacan "los avances en humanización, la consolidación de espacios comunitarios, la incorporación de pacientes en comités estratégicos (como el Plan Oncológico Integral, la evaluación de tecnologías sanitarias o los equipos de seguridad), su implicación en iniciativas corporativas de mejora asistencial, como el pathway de cáncer de mama y el desarrollo, ya habilitado presupuestariamente, de un futuro programa de ayudas para el fortalecimiento del asociacionismo".

En paralelo, las asociaciones subrayan la necesidad de "canales claros de interlocución, retorno de la información y apoyos que permitan participar en igualdad de condiciones".

Por su parte, las organizaciones sanitarias y los institutos de investigación coinciden en "avanzar hacia un modelo más estructurado, con metodologías comunes, figuras de referencia, indicadores compartidos y un impulso institucional que asegure continuidad y equidad territorial".

DIAGNÓSTICO COINCIDENTE

Uno de los aprendizajes más relevantes, ha valorado el Departamento de Salud, es que "el diagnóstico es coincidente" entre asociaciones, organizaciones sanitarias, institutos y el propio Departamento, ya que existe "un amplio consenso sobre los cambios necesarios y la dirección del avance: profesionalizar la participación, dotarla de estructura y asegurar que se ejerza en igualdad de condiciones en todo el sistema".

Durante la jornada se ha trabajado de forma colaborativa en la definición del ecosistema vasco de participación ciudadana en salud, identificando "estructuras, herramientas y mecanismos en los niveles macro, meso y micro del sistema sanitario", con el objetivo de avanzar hacia un modelo "organizado, estable y con impacto real en la toma de decisiones".

El debate se ha centrado especialmente en tres líneas prioritarias de actuación: la creación de un Censo o Registro Vasco de Asociaciones de Pacientes, el desarrollo de formación y buenas prácticas en participación y el impulso de la prescripción social como herramienta de integración comunitaria y promoción de la salud.

Los asistentes han reflexionado sobre la idoneidad de estas líneas y sobre la posible incorporación de nuevos ámbitos de trabajo, así como sobre los aspectos concretos que deberán desarrollarse en cada una de ellas.

TALLERES

Está previsto que en la primera quincena de marzo se celebren talleres monográficos "de carácter más operativo" para profundizar en estos ejes y trasladar las propuestas al futuro Plan Director de Participación Ciudadana en Salud.

El encuentro también ha servido para analizar el borrador de la futura ley estatal en materia de participación, incorporando la visión de pacientes y profesionales sanitarios.

Aunque su alcance "afecta principalmente a entidades de ámbito estatal", el Departamento considera "fundamental recoger la visión" de las asociaciones de Euskadi y de los profesionales para realizar aportaciones que "enriquezcan el debate" y, al mismo tiempo, asegurar que el desarrollo normativo vasco continúe avanzando "alineado con las necesidades reales" del sistema sanitario de Euskadi.

"El objetivo final es avanzar hacia un marco normativo vasco que garantice derechos, estructuras permanentes y sostenibilidad de la participación ciudadana en salud, reforzando una gobernanza compartida en la que las personas pacientes y sus representantes dispongan de una voz activa, estructurada y con impacto real en la mejora continua del sistema sanitario vasco", ha apuntado.