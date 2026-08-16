San José aboga por reforzar el euskera en la Justicia y defiende que se fomente desde "la inclusión"

La consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, apuesta por reforzar el euskera en la Administración de Justicia y defiende el fomento de la lengua vasca como "parte de la identidad y cultura", pero siempre "desde la inclusión y no desde la exclusión".

San José ha explicado a Europa Press que su intención es impulsar "una estrategia con diferentes acciones para reforzar el euskera en la Administración de Justicia", con el objetivo de pasar de ese 66% que tiene acreditado el perfil de euskera al 90% en 2033.

"Nosotros nos tenemos que centrar, sobre todo, en la normalización lingüística del personal. La ciudadanía tiene derecho a ser atendida en la administración de justicia en los dos idiomas oficiales. Estamos centrados en esa misión como administración prestacional", ha señalado.

Tras mostrar su respeto hacia las decisiones de los órganos judiciales sobre la exigencia del euskera en las administraciones, ha defendido que la lengua vasca "no sea una barrera para el ejercicio de otros derechos, sino que sea parte de nuestra identidad y de nuestra cultura, siempre desde la inclusión y no desde la exclusión".

En cuanto al reto de la celebración de juicios en euskera, ha recordado la dificultad que existe para lograrlo por la cantidad de operadores implicados en los procedimientos, pero ha subrayado que el departamento apoyará "en lo que sea necesario" para que se puedan llegar a implantar.

CULMINAR LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

La consejera ha afirmado que, en la actualidad, trabajan "intensamente" para culminar la nueva estructura organizativa de oficinas judiciales en las tres capitales de la Comunidad Autónoma Vasca, y en Eibar y Barakaldo.

Según ha recordado, estos dos años de legislatura su Departamento ha avanzado "de forma decidida" en el cumplimiento del programa de Gobierno y, en el ámbito judicial, también ha destacado el despliegue de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, "la mayor transformación de la justicia en las últimas décadas".

Se trata, tal como ha destacado, de una reforma que han querido acometer "gobiernos de otros colores", pero que ha conseguido el actual Ejecutivo del Estado, y ha subrayado que "lo más importante es que todo este proceso se ha hecho sin incidencias en el servicio público" ni en Juzgados y tribunales.

Tras recordar que en Euskadi hay nueve partidos judiciales en los que el nuevo modelo "está plenamente operativo": Amurrio, Azpeitia, Balmaseda, Bergara, Durango, Gernika, Getxo, Irun y Tolosa, ha apuntado que el departamento "trabaja intensamente en la siguiente fase, la más compleja, porque afecta también a las grandes sedes judiciales" de las tres capitales, Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Donostia-San Sebastián, además de Eibar y Barakaldo.

"El balance es muy positivo porque hablamos de una transformación profunda de la organización judicial, nuevas estructuras, nuevos servicios, toda la redistribución del personal, la adaptación tecnológica y la reorganización física de los edificios judiciales. Y todo ello se ha hecho manteniendo el funcionamiento normal de los órganos judiciales", ha insistido.

JUSTICIA MÁS MODERNA

De esta forma, ha remarcado que "se está construyendo una justicia mucho más moderna, accesible, eficiente y cercana a la ciudadanía, que es el objetivo final de toda esta reforma". "La implantación ya está. De hecho, hubo unos plazos dentro de la ley que se pusieron precisamente porque en la anterior reforma judicial, que era la implantación de las Nuevas Oficinas Judiciales (NOJ), como no tenía plazo, hubo comunidades autónomas que no llegaron a implantarla", ha precisado.

En el caso de Euskadi, la NOJ se implantó en 13 de los 14 partidos judiciales, exceptuando Bilbao. "Nos quedaba pendiente eso, pero hay comunidades que han empezado de cero. Nosotros ya teníamos una experiencia, teníamos un bagaje que nos ha servido para realizar una estructura única, porque somos la única comunidad que ha establecido un modelo propio", ha defendido.

La titular de Justicia ha apuntado que ello permitirá "la creación de más plazas judiciales sin tener que crear un órgano judicial". Esto, sumado a las creación de 17 plazas de jueces y cuatro de fiscales en el País Vasco, demuestra, en su opinión, "el esfuerzo evidente por parte del Ministerio de Justicia y del Gobierno de España respecto a la ampliación de la planta judicial". "Es la mayor ampliación de planta judicial en décadas", ha asegurado la consejera, para indicar que la intención es "seguir en esta línea de ampliación".

También ha puesto en valor el "paso relevante" que supone "el impulso del futuro modelo vasco de justicia restaurativa". "Con el anteproyecto de Ley en marcha, ya tenemos la orden de aprobación y la orden de inicio. En este momento estamos con toda la tramitación administrativa y esperamos que a lo largo de lo que quede de legislatura sea aprobada", ha señalado.

Además, ha destacado que en Euskadi se impulsa el plan de justicia digital y el plan de accesibilidad, con la incorporación de expertos facilitadores "que garantizarán el acceso a la justicia de las personas con discapacidad".

MEMORIA Y CONVIVENCIA

Por otro lado, ha valorado la labor realizada en materia de Memoria, Convivencia y Derechos Humanos, al reforzarse desde Gogora el trabajo en materia de exhumación, identificación y búsqueda de las personas víctimas de la guerra civil y del franquismo. "Llevamos ya identificados y entregados más de 30 restos de víctimas del penal franquista de Orduña a sus familias, y cuatro del Valle de Cuelgamuros", ha manifestado.

Consciente de que se viven "tiempos complejos en los que es necesario recordar el pasado para que no vuelva a repetirse", ha anunciado que intensificarán el trabajo con las víctimas y con los jóvenes, con la juventud, mediante programas educativos en el ámbito de la memoria y, los derechos humanos. "Nos quedan muchas cosas, pero vamos a un paso firme, a un ritmo bueno, y tenemos los objetivos claros", ha aseverado.

Tras el verano, Gogora tiene previsto celebrar dos nuevas exposiciones dedicadas a 'Pertur' Eduardo Moreno Bergareche, exdirigente de ETA (pm), desaparecido el 23 de julio de 1976; y a 'Yoyes', María Dolores González Katarain, que tras pertenecer durante siete años a ETA, se desvinculó de la banda, y fue asesinada en plena calle de Ordizia, en presencia de su hijo, por el miembro liberado de la organización terrorista, José Antonio López Ruiz, 'Kubati', con un tiro en la cabeza.

En el caso de 'Pertur', San José ha señalado que la muestra se centrará "en el dolor que genera la ausencia" porque han transcurrido 50 años "sin saber dónde está su cuerpo, sin saber quién lo hizo desaparecer". "Queremos reflexionar sobre el dolor de una familia que, como otras relacionadas con desapariciones durante la transición, no han tenido ni verdad ni justicia ni reparación", ha asegurado.

TRANSMISIÓN HEREDITARIA DEL DOLOR

La consejera ha subrayado que también creen "muy importante" mostrar la transmisión hereditaria de "este dolor, cómo es capaz de pasar de padres a hijos", al igual que "miles de familias que todavía siguen buscando a sus familiares en las cunetas".

En cuanto a Yoyes, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos pondrá el foco en el movimiento social que generó su asesinato. "Fue uno de los primeros casos en que todo un pueblo y parte de la sociedad vasca también reaccionó ante la sinrazón del terrorismo y también en la respuesta ciudadana", ha resaltado, para enfatizar la respuesta que tuvo aquel crimen en el mundo de la cultura.