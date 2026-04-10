San José participa en actos de homenaje a republicanos españoles en el campo de concentración de Buchenwald (Alemania)

Archivo - Ceremonia del 80 aniversario de la liberación del campo de Buchenwald - Martin Schutt/dpa - Archivo

BILBAO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, participará este próximo domingo en los actos de homenaje a los republicanos españoles en el campo de concentración de Buchenwald (Alemania), en el marco de los eventos de conmemoración del 81 aniversario de la liberación del citado campo de los nazis, el 11 de abril de 1945.

San José tendrá una intervención y participará en la ofrenda floral que tendrá lugar frente a la placa conmemorativa en el bloque 45 del campo. El acto está organizado por la Amical de Buchenwald, con el apoyo del Gobierno vasco, el de Navarra y la Secretaría de Memoria Democrática del Gobierno de España.

En el marco de esta iniciativa, jóvenes estudiantes de Secundaria de Euskadi, Navarra, Madrid y otras cinco comunidades autónomas han viajado a Weimar para participar en los diferentes actos y conocer los lugares de internamiento, que hoy son memoriales, así como las experiencias de vida de las personas deportadas a través de los testimonios de sus familiares. En el caso de Euskadi son escolares de la ikastola Lauro de Leioa.

Además, el mismo domingo el viceconsejero vasco de Justicia, Alfonso Gómez, y la directora de Derechos Humanos y Atención a Víctimas, Ainhoa Zugasti, asistirán al homenaje a los deportados en el campo de Concentración de Gurs (Francia).