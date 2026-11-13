San José ve "absolutamente necesarias" las plazas creadas por Justicia y trabajará "intensamente" para su funcionamiento

BILBAO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ve "absolutamente necesarias" las quince nuevas plazas judiciales y siete fiscales creadas para Euskadi este viernes tras el Consejo de Ministros y asegura que trabajará "intensamente para que todo esté preparado para su puesta en funcionamiento".

San José se ha referido así a la decisión adoptada por el Consejo de Ministros, en sesión extraordinaria, de ampliar nuevamente en 2027 la planta judicial y fiscal, una decisión que, en el caso de Euskadi, se va a ver concretada en la creación de quince nuevas plazas judiciales y siete fiscales.

A su juicio, esta ampliación "permitirá reforzar secciones con altas cargas de trabajo, dar respuesta a los problemas más estructurales con los que contaba nuestra Comunidad Autónoma, y nos acerca a los índices europeos de jueces por tasa de habitantes".

"Permitirá continuar reforzando el sistema público de justicia, un servicio que es esencial en democracia, dar una respuesta ágil a la ciudadanía, y proteger derechos", ha añadido.

Según ha expresado, Departamento de Justicia y Derechos Humanos que dirige ha realizado alegaciones "para enfocar la creación de plazas a las necesidades detectadas", y ha agradecido "la disposición del Ministerio para hacerlo posible".