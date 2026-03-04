San Sebastián consolida su posición en el deporte femenino estatal con nueve equipos en la élite

Archivo - Las remeras de la embarcación de Donostia Arraun Lagunak celebran su victoria en la Final de la Bandera de la Concha en San Sebastián - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

San Sebastián consolida su posición como ciudad líder del deporte femenino de élite en el Estado con nueve equipos donostiarras en la máxima categoría, una cifra que la sitúa en el segundo puesto estatal en número absoluto, solo por detrás de Barcelona (12 equipos) y empatada con Madrid, según el estudio anual elaborado por Donostia Kirola.

El informe, que analiza desde 2014 la presencia de equipos femeninos en las principales competiciones estatales de 14 disciplinas, apunta además que San Sebastián es la primera capital del Estado en ratio de equipos por habitante, con un conjunto de élite por cada 21.096 habitantes, "muy por delante de Barcelona (1 por cada 144.304 habitantes)".

En total, 91 localidades del Estado cuentan con al menos un equipo en la máxima categoría femenina. En la temporada actual, San Sebastián cuenta con representación en ocho disciplinas de las 14 analizadas a través de nueve equipos -Super Amara Bera Bera (balonmano), Real Sociedad Femenino (fútbol), Real Sociedad Hockey (hockey hierba), IDK Euskotren (baloncesto), Atlético San Sebastián (atletismo), CHH Txuri Urdin (hockey hielo), Txuri-Berri Curling (curling), Donostia Arraun Lagunak (remo), y Donostiarra (remo).

Desde Donostia Kirola han resaltado que "este liderazgo se refuerza con los éxitos deportivos logrados en el último año", entre ellos los títulos de liga del Bera Bera, el Txuri Urdin y Arraun Lagunak, así como el campeonato estatal del Txuri-Berri en curling.

La concejala de Igualdad, Ane Oyarbide, ha destacado el "impacto social" de este liderazgo y ha asegurado que "el deporte femenino es un motor de igualdad y un espejo en el que muchas niñas y jóvenes pueden mirarse". "Que Donostia sea referente estatal significa que estamos construyendo una ciudad más justa, más diversa y con más oportunidades para todas", ha añadido.

Por su parte, el concejal de Deportes y Vida Saludable, Iñaki Gabarain, ha afirmado que "San Sebastián demuestra que apostar por el deporte femenino no es un discurso, sino una realidad sostenida en el tiempo". "Nuestros equipos compiten, ganan y representan a la ciudad al más alto nivel, y eso es fruto del trabajo de clubes, deportistas y del apoyo institucional", ha asegurado.

Además de su fortaleza en número de equipos, Donostia lidera también en diversidad de modalidades, superando a ciudades como Madrid y Barcelona. En el ámbito autonómico, Vitoria-Gasteiz cuenta con dos equipos en la élite (ratio de 130.201 habitantes por equipo) y Bilbao con uno solo (ratio de 348.800 habitantes).