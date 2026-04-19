San Sebastián prepara un dispositivo para celebrar la Copa del Rey el lunes con afecciones al tráfico desde este domingo

La Real Sociedad gana la Copa del Rey - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

SAN SEBASTIÁN, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián ha diseñado un dispositivo especial para este lunes con el objetivo de acoger con seguridad la celebración del título de la Copa del Rey logrado por la Real Sociedad, con afecciones al tráfico y la movilidad desde las 10.00 horas y la prohibición de estacionar en las calles del recorrido del autobús del equipo desde este domingo.

Según ha informado el consistorio de la capital guipuzcoana, se espera la asistencia de alrededor de 100.000 personas tanto durante el recorrido del autobús del equipo acompañado por la afición como en la posterior recepción en el Ayuntamiento, que podrá seguirse a través de tres pantallas gigantes ubicadas en Alderdi Eder.

El dispositivo ha sido diseñado en coordinación entre los diferentes departamentos de seguridad, movilidad y servicios sanitarios, con la participación de Guardia Municipal, Protección Civil, Bomberos, Ertzaintza, Departamento de Movilidad, Cruz Roja, DYA y Osakidetza.

Así, desde la mañana de este domingo, no se podrá estacionar en las calles afectadas por el recorrido, y se solicita a la ciudadanía la retirada de sus vehículos de estas zonas antes de la noche: Avenida de Sancho El Sabio (dirección centro), calle Urbieta (entre San Martín y la confluencia con calle Prim, calle Okendo (entre Avenida de La Libertad hasta calle Bengoetxea), calle Lizarra (carga y descarga) y Manterola.

AFECCIONES DEL LUNES

El operativo de seguridad conllevará afecciones al tráfico y a la movilidad a partir de las 10.00 horas del lunes. El recorrido de la comitiva del equipo partirá del estadio de Anoeta y llegará al Ayuntamiento tras recorrer varias de las calles más importantes de la ciudad.

Entre las 10.00 y las 15.00 horas se procederá a la colocación del vallado, permitiendo el paso del transporte público y vehículos autorizados, aunque el tráfico privado podrá sufrir cortes intermitentes.

El recorrido del autobús comenzará, por tanto, en Anoeta, y discurrirá por Avenida de Madrid, Pio XII, Sancho el Sabio, Plaza Centenario, Urbieta, Avenida de la Libertad, Okendo y Boulevard.

A partir de las 15.00 horas y hasta la llegada del autobús al Ayuntamiento se producirá el cierre total al tráfico a lo largo de este recorrido y en las calles adyacentes. Se procederá a su apertura gradual una vez vaya avanzando la comitiva.

Además, el Centro de la ciudad (desde la Avenida de la Libertad hasta el Boulevard) permanecerá totalmente cerrado al tráfico desde las 15.00 horas y hasta finalizar el evento.

Esta medida afectará también al transporte público, accesos a centros educativos y sociales, servicios discrecionales, aparcamientos, cargas y descargas o tramos de bidegorri en ambas zonas.

Se recomienda planificar los desplazamientos con antelación, evitar recorridos innecesarios, priorizar los desplazamientos a pie o en transporte público, evitar el uso del vehículo privado y utilizar los viales de alta capacidad de la periferia.

Durante el recorrido, ha indicado el consistorio, será indispensable mantenerse siempre detrás de las vallas colocadas a lo largo del itinerario y no invadir el paso de la comitiva, así como seguir en todo momento las indicaciones de la organización y del personal de emergencias y evitar aglomeraciones innecesarias. El material pirotécnico está prohibido.

EVENTO ALDERDI EDER

En el evento de Alderdi Eder, también será obligatorio atender a las indicaciones de organización y servicios de emergencia, así como a la información emitida por pantallas y megafonía. No se permitirá el acceso con envases de vidrio al perímetro delimitado, por lo que se recomienda el uso de recipientes de plástico o reutilizables.

Se han habilitado, dentro del recinto, dos puntos de encuentro señalizados para casos de pérdida de menores: en el cruce del Boulevard con Hernani (punto verde) y junto a la tercera pantalla, hacia Plaza Cervantes (punto rojo). Además, se repartirán pulseras identificativas para facilitar el contacto con las personas responsables de los menores.

El dispositivo contempla además una zona reservada para personas con movilidad reducida cerca de la terraza del Ayuntamiento, y se recomienda planificar el acceso al mismo con antelación.