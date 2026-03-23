San Sebastián es la primera capital vasca con protocolo de actuación ante incidentes de odio

Presentación del protocolo - AYUNTAMIENTO

SAN SEBASTIÁN, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

San Sebastián es la primera capital vasca en contar con un protocolo de actuación ante incidentes de odio. Se trata de una herramienta que pretende "reforzar la respuesta institucional ante situaciones de discriminación o violencia de índole racista, xenófobo, antigitano o LGTBI+fóbicos", según ha explicado el concejal donostiarra de Diversidad e Inclusión, Íñigo García.

En rueda de prensa, García ha presentado este nuevo protocolo, "el primero de estas características aprobado en una capital de la Comunidad Autónoma del País Vasco".

"El protocolo ha sido elaborado durante 2025 por Sorginlore Elkartea mediante un proceso consultivo que ha contado con la participación de representantes políticos de todos los partidos del pleno municipal, personal técnico de las áreas municipales implicadas, así como profesionales y activistas del tercer sector de acción social de la ciudad", ha explicado.

García ha destacado "la importancia de contar con instrumentos claros para hacer frente a las actitudes discriminatorias". "Con este protocolo damos un paso importante para mejorar la respuesta institucional ante los incidentes de odio", ha subrayado.

Según ha detallado, este documento "establece procedimientos de actuación que implican a diferentes servicios municipales y promueve el trabajo coordinado con entidades sociales y recursos especializados, con el objetivo de prevenir, detectar e intervenir ante posibles incidentes de odio, así como ofrecer acompañamiento a las personas afectadas".

Además, ha afirmado que, como novedades, introduce "una respuesta institucional que no depende de una sentencia judicial, sino que se activa ante indicios de odio, incorpora el ámbito digital, amplía los canales de acceso para denunciar o comunicar incidentes y apuesta por la justicia restaurativa en los casos leves". También refuerza el papel del Ayuntamiento como "agente activo, incluyendo declaraciones públicas y acciones comunitarias frente a estos hechos".

El protocolo se articula en tres grandes líneas de actuación: la prevención, mediante formación, sensibilización y campañas; la intervención, con un procedimiento estructurado en fases y coordinación entre servicios municipales, policiales y sociales; y la reparación, orientada tanto a la atención individual de la víctima como a la recuperación de la convivencia comunitaria.

García ha añadido que este protocolo nace "con la voluntad de ser un documento vivo, sujeto a revisiones y adaptaciones a medida que se avance en su aplicación". "En este sentido, esta primera versión no pretende ofrecer respuestas definitivas, sino iniciar un proceso progresivo de mejora en la respuesta institucional frente a las actitudes discriminatorias", ha apuntado.

Según el último informe sobre incidentes de odio en Euskadi (2024), elaborado por la Cátedra Unesco de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la EHU, los incidentes más numerosos están relacionados con el racismo y la xenofobia, representando cerca de dos tercios del total. En segundo lugar se sitúan los motivados por la orientación sexual y/o identidad de género. De los 236 delitos de odio registrados por la Ertzaintza en la CAV, 35 corresponden a San Sebastián (15% del total). En Gipuzkoa, el peso de estos delitos asciende hasta el 41%.

JORNADA

El concejal ha anunciado que el próximo 8 de mayo el Palacio de Aiete de la capital guipuzcoana acogerá la jornada 'Cómo respondemos al odio: prácticas exitosas para su gestión y reparación', un encuentro que reunirá a personas expertas en el abordaje de delitos de odio racistas, xenófobos, antigitanos o LGTBI+fóbicos.

La jornada servirá además como "espacio de presentación pública del Protocolo municipal, y permitirá conocer experiencias del País Vasco, Madrid y Barcelona que están demostrando un impacto relevante tanto en la prevención de delitos de odio como en la atención y reparación a las víctimas y a la comunidad", ha indicado.

García será el encargado de inaugurar este encuentro que es, a su juicio, "un paso más en la determinación del Ayuntamiento de San Sebastián de hacer frente a los incidentes y delitos de odio, que no sólo provocan discriminación y dolor a las personas que los padecen, sino que afectan directamente a la seguridad y a la convivencia".