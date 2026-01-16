San Sebastián registrará cortes de tráfico el martes por las tamborradas

Archivo - San Sebastián inicia su día grande con la izada de la bandera en la Plaza Constitución y redobles de la tamborada de Gaztelubide - UNANUE-EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

San Sebastián registrará, este próximo martes, Día de San Sebastián, cortes de tráfico en el centro y Gros, por las tamborradas infantil y de adultos que desfilarán por la ciudad y el Ayuntamiento donostiarra, por lo que ha pedido a los ciudadanos que no utilicen el vehículo privado.

El 20 de enero se cortará el tráfico en el centro debido a la Tamborrada Infantil, desde las 10.30 a las 14.30 horas. Además, con motivo de las diversas Tamborradas de personas adultas se cortará el tráfico en el Centro y algunas calles de Gros de cuatro y media a ocho y media de la tarde.

Todos los servicios municipales, transporte, limpieza, Movilidad, Guardia Municipal, Ertzaintza, Osakidetza y DYA, reforzarán los dispositivos para "garantizar el buen ambiente de la fiesta".

Durante la Izada y la Arriada, que se desarrolla en la plaza de la Constitución, no se permitirá la entrada de bicicletas, patinetes u otros elementos que por volumen o constitución puedan producir lesiones. Tampoco se podrá portar ni utilizar ningún tipo de material pirotécnico.

El recorrido de la Tamborrada Infantil obligará a cerrar al tráfico Boulevard y la calle Okendo entre las 10.00 y las 15.00 horas el resto del circuito utilizado por la Tamborrada Infantil --Hernani, Avenida, Urbieta, Prim, Bergara, Idiakez, plaza de Gipuzkoa-- será cerrado entre las 10.30 y las 14.30 horas.

La zona peatonal del entorno del Boulevard se mantendrá permanentemente despejada de vehículos estacionados, se cambiará el sentido de las calle Easo y Républica Argentina, y la calle Okendo permanecerá ocupada por los autobuses que trasladan a los niños y niñas que participan en la tamborrada.

Además, se cambiará el sentido de un carril de la calle Easo para posibilitar el acceso de las líneas que sirven los barrios y poblaciones situados al sur, como Amara, Loiola, Hospitales, Martutene o Hernani.

Los autobuses y taxis dirección Centro podrán circular por el carril bus de la calle Easo en sentido habitual, y en dirección hacia Amara utilizarán el carril ordinario de circulación que se habilitará en sentido contrario al estipulado.

Desde ahí retomarán su recorrido habitual por Sancho el Sabio. Los vehículos que procedan de Amara Viejo o Aldapeta se dirigirán obligatoriamente hacia Amara por la calle Easo y no se permitirá el acceso a la calle Easo desde Amara a vehículos particulares. Por otro lado, los usuarios del parking de Okendo no podrán salir por la calle Okendo saldrán por República Argentina hacia Gros.

Debido a la gran cantidad de tamborradas adultas, también estará cerrado al tráfico el Centro de la ciudad y algunas calles de Gros, desde las 16.30 y hasta las 20.30 horas.

Se cerrará el tramo comprendido entre la Parte Vieja y el parque Araba (Amara) y también se cortará, en el paseo de La Concha, hasta pasado el túnel del Antiguo se cerrará el perímetro formado por Zurriola-Colón-Ramón María Lili. Los vehículos podrán circular por paseo Colón.

APARCAMIENTO OTA

Por otra parte, se autoriza a todos los vehículos con permiso para aparcamiento OTA y vehículos identificados con la tarjeta de aparcamiento para residentes del puerto, expedida por Donostia Portua, estacionar libremente en el resto de los sectores de la zona regulada de la ciudad, del 16 de enero al 22 de enero, ambos incluidos, en las mismas condiciones que las personas residentes autorizadas del sector de destino.

Las personas residentes no podrán estacionar de forma gratuita en las zonas de pago obligatorio (zonas 15) dentro del horario de regulación establecido.

Esta autorización de estacionamiento no habilita acceder a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Para acceder a un sector ubicado en la ZBE se deberán cumplir las condiciones establecidas para el acceso de vehículos a la citada zona y obtener o formular, en su caso, la correspondiente autorización o declaración responsable.

El transporte público también modificará recorridos y paradas el lunes y martes con motivo del día de San Sebastián, incrementando las salidas antes y después de la izada y la arriada. Por la noche, además, habrá servicios buho. Las entradas y salidas de los aparcamientos subterráneos sufrirán modificaciones.