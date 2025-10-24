San Sebastián repartirá 30.000 plantas y flores de temporada entre la ciudadanía los próximos martes y miércoles

SAN SEBASTIÁN 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián volverá a repartir de forma gratuita alrededor 30.000 flores y plantas procedentes de los jardines municipales, coincidiendo con el cierre de la temporada estival. El reparto se llevará a cabo los próximos martes y miércoles.

Entre las especies que se entregarán se encuentran geranios, alegrías de la casa, guineanas, begonias, cóleos y salvias. Las plantas se entregarán en recipientes biodegradables fabricados con fibras vegetales y bolsas 100% reciclables, según han explicado desde el Consistorio donostiarra.

El reparto se realizará de 10.00 a 14.00 horas el martes en la plaza Ramón Labayen y el miércoles en los Jardines de Ondarreta. Esta acción, "ya consolidada en el calendario municipal", busca "fomentar la reutilización de recursos, acercar la jardinería a la ciudadanía y promover el cuidado del entorno urbano".

El concejal delegado de Mantenimiento y Servicios Urbanos, Carlos García, ha destacado que "esta iniciativa nos permite dar una segunda vida a las plantas de temporada y acercar la jardinería municipal a la ciudadanía".

"Es una forma sencilla de fomentar el cuidado del entorno, la reutilización de recursos y el vínculo con los espacios verdes de la ciudad. Animamos a la ciudadanía a participar y a seguir haciendo de Donostia una ciudad más amable y sostenible", ha concluido.