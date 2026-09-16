San Sebastián rinde homenaje con una exposición a la productora valenciana de cine y animación Conflictivos Productions

Archivo - Okendo acoge la exposición Conflictivos Productions Gabinete de curiosidades, monstruos y máquinas - DK - Archivo

SAN SEBASTIÁN 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centro cultural Okendo de San Sebastián rinde homenaje a la productora valenciana de cine y animación Conflictivos Productions con la muestra 'Gabinete de curiosidades, monstruos y máquinas', que podrá visitarse en sus instalaciones desde este miércoles hasta el 4 de noviembre.

La muestra, presentada este miércoles en rueda de prensa por el responsable de la programación de cine de Donostia Kultura, Josemi Beltrán, repasa el trabajo de Conflictivos Productions en los últimos 25 años.

"Siempre fieles a la técnica de la 'stop motion', mediante la que han realizado cortometrajes como 'Encarna' (2003), 'The Werepig' (2008), 'Vicenta' (2010), 'Paralelos' (2022), 'La valla' (2024) o 'El aspirante' (2025) y el largometraje 'Pos eso' (2014), todos ellos dirigidos por Sam, cabeza visible de la productora desde sus comienzos", ha explicado Beltrán acompañado de éste.

En la muestra pueden verse las "fantásticas historias" abordadas por esta productora, que "han ido evolucionando desde la España más folclórica y cañi hasta las distopías más oscuras y kafkianas, en universos de terror, humor y absurdo".

En 2009 la Semana ya dedicó una primera exposición a su trabajo, y en esta se podrá ver todo el proceso de sus creaciones, desde los 'storyboards' hasta los muñecos de plastilina, las maquetas, decorados y objetos de atrezo.

Además, el 3 de noviembre se proyectará en el salón de actos de Okendo el documental 'Conflictivos productions, 25 años fracasando con todo éxito' (2024), dirigido por Fran Sánchez y durante la 37 Semana de Terror Sam realizará una visita guiada a la exposición.