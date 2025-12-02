La San Silvestre de Vitoria-Gasteiz reunirá a más de 2.500 corredores para despedir el año

VITORIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición de la San Silvestre de Vitoria-Gasteiz reunirá a más de 2.500 personas el próximo 31 de diciembre, con un recorrido de 5,9 kilómetros que atravesarán las calles más céntricas de la ciudad.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, en esta edición se ofrecerán 2.500 dorsales para los adultos y 800 para la carrera txiki. El recorrido se mantiene igual al de la anterior edición, con el punto de salida y de llegada ubicado en el aparcamiento de Mendizabala.

A partir de ahí, los participantes se dirigirán hacia Portal de Lasarte, Elvira Zulueta, Portal de Castilla, Ramón y Cajal, Manuel Iradier, Dato, San Prudencio, San Antonio y Florida para volver de nuevo hacia Ramón y Cajal, y desde ahí, correrán por Micaela Portilla, la avenida de Gasteiz, Beato Tomás de Zumárraga y girarán para volver de nuevo por la avenida hasta la meta, en Mendizabala.

"Se trata de una carrera única porque el objetivo es disfrutar del recorrido y del buen ambiente, dejando las marcas a un lado", ha valorado Ana López de Uralde, concejala de Deporte.

Las inscripciones podrán realizarse a partir del 16 de diciembre hasta el día 28, con un precio de cinco euros para los adultos y de dos para los niños. La recogida de dorsales se realizará los días 29 y 30 de diciembre en Arkabia.