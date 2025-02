Sánchez abrirá junto a Andueza el X Congreso del PSE-EE en el Kursaal el día 15 con el lema "Euskadi, aquí y ahora"

Los socialistas vascos buscan ponerse "al frente del país y marcar el rumbo que necesitan" los nuevos tiempos con una agenda progresista

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza, abrirán el próximo día 15 el X Congreso del PSE-EE en el Kursaal donostiarra bajo el lema "Euskadi, aquí y ahora. Euskadi, hemen eta orain". El objetivo de los socialistas vascos es ponerse "al frente del país y marcar el rumbo que necesitan" los nuevos tiempos con una agenda progresista, alejados de "debates identitarios".

El secretario de Organización del PSE-EE, Miguel Ángel Morales, la secretaria de Política Institucional, Begoña Gil, y el secretario de Estudios y Programas, Pau Blasi, han presentado este lunes en una rueda de prensa celebrada en Bilbao el Congreso que se celebrará del 14 al 16 de febrero y del que Andueza saldrá reelegido como secretario general, con su nueva Ejecutiva.

Gil ha explicado que, tras los tres últimos años en los que han trabajado para reforzar el partido en Euskadi y aumentar su influencia, ahora están preparados "para liderar las instituciones", ponerse "al frente del país y marcar el rumbo que necesitan estos tiempos". "La alternativa está en las políticas progresistas, no hay otra", ha afirmado.

Además, ha lamentado que haya "partidos empeñados en aislarse en el mismo raca-raca que ofrecieron hace ya 20 años", con "un nuevo estatus, una nueva soberanía, una Euskadi más independiente, cuando el mundo va por caminos radicalmente distintos". "La forma de enfrentarnos a este riesgo global no es aislarse, no es parcelar, no es dividir, es sumarnos a otros que comparten el mismo modelo de sociedad, de humanidad y de civilización", ha defendido.

Serán 347 delegados los que asistan al encuentro en representación de las 86 agrupaciones del PSE-EE: 178 por Bizkaia, 120 por Gipuzkoa, 41 por Álava, y 8 de las Juventudes Socialistas.

Las agrupaciones socialistas han planteado 198 enmiendas al documento de Modelo de Partido y Estatutos, y 779 a la Ponencia Política, que "ahondan en esta vocación del Congreso y de la Ponencia original de centrarse en los verdaderos problemas de la gente: en la vivienda, en el empleo digno, en la movilidad sostenible y un nuevo tipo de agenda urbana", ha apuntado Pau Blasi.

En ellas, han dejado de lado "esos debates identitarios que durante tantos años han condicionado la política vasca" para "poner el foco en lo que realmente podemos hacer, aquí y ahora, para mejorar la vida de la gente".

Por ello, las enmiendas se centran en el empleo, cuidados, de Osakidetza, con propuestas para recuperar la calidad y el prestigio perdidos; en Educación y el "papel central que la escuela pública debe tener en el sistema de enseñanza", en vivienda y transición energética.

JORNADAS

Por su parte, Morales ha explicado que un día antes de la apertura formal del Congreso, el viernes día 14, darán comienzo las actividades complementarias con una conferencia del experto austriaco Alexis Mundt, que explicará los ejes principales de la experiencia de Viena en materia de vivienda pública. Él mismo participará después en una mesa redonda que contará con la presencia de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; el consejero Denis Itxaso y la teniente de alcalde de San Sebastián, Ane Oyarbide.

Ese mismo viernes, en otro encuentro titulado de "Ahora, movilidad sostenible para una mayor cohesión social", participarán el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, la consejera vasca Susana García Chueca y la diputada Azahara Domínguez.

Por la tarde, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, y Eneko Andueza compartirán sus impresiones en la mesa "Ahora, una Euskadi plural y diversa dentro de una España moderna y cohesionada".

En la apertura del Congreso el sábado día 15, además de Pedro Sánchez participarán los máximos responsables de UGT-Euskadi, Raúl Arza, y CCOO de Euskadi, Loli García. El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, expondrá el informe de gestión esa misma mañana. Por la tarde, los ministros Carlos Cuerpo y Óscar López, la europarlamentaria Idoia Mendia y el vicelehendakari Mikel Torres se citarán en un encuentro centrado en la economía y titulado "Ahora, una economía innovadora, sostenible e inclusiva".

En la jornada de clausura del domingo, día 17, acompañará a Andueza, el Secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Antes tendrá lugar la votación de los órganos de gobierno del PSE-EE: la nueva Comisión Ejecutiva de Euskadi, la Comisión de Garantías, y los miembros del Comité Nacional y del Comité Federal.

