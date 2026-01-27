Sánchez y Pradales celebrarán la Comisión Bilateral antes de abril para traspasar nuevas materias como aeropuertos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), recibe al lehendakari, Imanol Pradales (d), en el Complejo de la Moncloa, a 27 de enero de 2026, en Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha anunciado que antes de abril se celebrará la Comisión Bilateral, que lideran el presidente Pedro Sánchez y él, para traspasar a Euskadi nuevas materias, entre ellas, la transferencia de aeropuertos. Esta competencia tendrá que estar cerrada "definitivamente" para entonces, y también se desarrollará antes de Semana Santa otra reunión al máximo nivel institucional: la Comisión Mixta de Concierto Económico.

Pradales, que se ha reunido este martes por la tarde durante una hora y cuarto en Moncloa con el presidente de España, Pedro Sánchez, ha afirmado que el objetivo del encuentro ha sido analizar "la agenda bilateral" que ambos Gobiernos comparten y han estado desarrollando estos últimos 18 meses.

Tal como ha asegurado Pradales, son "más los cumplimientos que los incumplimientos" por parte de la Administración del Estado, pero ha puntualizado que estos últimos se producen en materias "esenciales para el bienestar de los vascos".

"Ambos Gobiernos llegamos a un acuerdo bilateral y el presidente Sánchez adquirió un compromiso ante la ciudadanía vasca: cumplir de manera íntegra el Estatuto de Gernika antes de que finalizara 2025. Es evidente que el Gobierno Español no ha cumplido el calendario que había comprometido", ha añadido.

Tampoco se han cumplido "en su totalidad", según ha remarcado, "todos los compromisos en cuestiones de autogobierno económico". "Está pendiente, fundamentalmente, la participación de las instituciones vascas en los foros económicos internacionales, que es cada vez más relevante para el futuro de Euskadi", ha indicado, para destacar que "la agenda internacional es consustancial a la agenda vasca".

El Lehendakari ha revelado que antes de Semana Santa se celebrarán dos reuniones al "máximo nivel institucional", como son la Comisión Bilateral de Cooperación, que abordará el traspaso de nuevas competencias pendientes, incluyendo, entre otras, la relativa a Aeropuertos; y la Comisión Mixta de Concierto Económico.

Durante la reunión, Imanol Pradales ha solicitado al presidente del Gobierno llegar a acuerdos en salud, atendiendo las medidas propuestas por el Gobierno Vasco para hacer frente a la falta de médicos, y que se revise el sistema de compensación del Fondo de Cohesión Sanitaria.

En el ámbito de la seguridad, ha reclamado dotar a la Ertzaintza de más capacidades y mejores herramientas para combatir la reincidencia, impulsar más juicios rápidos y facilitar la cooperación de la Ertzaintza en materia de Extranjería para los procedimientos de expulsión.

En materia de Inmigración, Imanol Pradales ha manifestado que Euskadi tiene que contar con capacidades políticas propias en materia migratoria y, a corto plazo, debe ser declarada 'frontera Norte'. "El último ejemplo es la situación que han vivido 600 personas procedentes de Mali, durmiendo en la calle, hasta que las instituciones vascas hemos respondido y las hemos atendido, sin tener competencias para hacerlo", ha relatado.

Adicionalmente, en el plano internacional, ha solicitado a Sánchez que siga estando en la agenda de Asuntos Generales del Consejo Europeo la oficialidad del euskera; y la participación de Euskadi en organismos multilaterales como ONU Turismo o Unesco. "Todas estas cuestiones deberíamos acordarlas en la Comisión Bilateral de Cooperación que se celebrará antes de abril", ha instado.

Por otro lado, ambos dirigentes han acordado celebrar antes de Semana Santa la Comisión Mixta de Concierto Económico, en el que será necesario llegar a acuerdos en la mejora de recursos para la atención a la dependencia o abrir la negociación para la actualización de la Ley Quinquenal del Cupo.

