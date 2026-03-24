Sánchez y Pradales presiden este viernes la comisión bilateral para firmar el acuerdo de cogestión de Aeropuertos

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y el lehendakari, Imanol Pradales (i), - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

BILBAO 24 Mar. (EUROPA press) -

El presidente del Gobierno del Estado, Pedro Sánchez, y el Lehendakari, Imanol Pradales, presidirán el próximo viernes la cuarta reunión de la Comisión Bilateral, que estaba apalabrada para antes de Semana Santa. El documento a suscribir sobre la cogestión de los aeropuertos en Euskadi será la cuestión principal que se aborde en el encuentro.

Este martes por la mañana, Moncloa y Lehendakaritza han dado a conocer la convocatoria de la reunión bilateral de Sánchez y Pradales el día 27, por lo que se da por hecho que se ha cerrado el acuerdo sobre los aeródromos vascos, sobre los que se había alcanzado un preacuerdo el pasado 16 de marzo.

Antes de conocerse la convocatoria de esta reunión, el portavoz del Grupo parlamentario del PNV, Joseba Díez Antxustegi, ha explicado, sobre la fórmula de cogestión entre Administraciones de los Aeropuertos, que el Gobierno Vasco "no firmaría ningún acuerdo en el cual no se le reconozca ninguna capacidad de decisión".

"Nosotros no estamos para traer papeles sin contenido, nosotros estamos para traer papeles con contenido, y creo que es muy importante que se consiga esa cogestión", ha subrayado.

En este sentido, se había alcanzado un preacuerdo, a la espera de ratificación, y si se suscribe es "porque hay una capacidad de decisión por parte del Gobierno vasco porque, si no, no se acordará". "Nosotros no estamos aquí para titulares en medios de comunicación ni para tuits. Nosotros estamos aquí para conseguir capacidad plena de decisión sobre las cuestiones o, por lo menos capacidad de decisión, cuando hablamos de competencias, de transferencias, de cumplir el Estatuto", ha insistido.

Por ello, ha precisado que, cuando estuviera preparado el documento de cogestión de los aeródromos de Euskadi, se convocaría la reunión de la Comisión Bilateral, que se ha hecho pública poco después.

(Habrá ampliación)