Santurtzi inicia una nueva edición de la campaña de bonos con descuentos en el comercio local

Santurtzi inicia una nueva campaña de bonos con descuentos en comercio local. - AYUNTAMIENTO DE SANTURTZI

BILBAO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santurtzi ha puesto en marcha este lunes una nueva edición de la campaña 'Bono Stz', con el fin de fomentar el consumo en el comercio y las pequeñas empresas del municipio vizcaíno a través de bonos con descuentos.

La campaña finalizará una vez agotados los bonos disponibles, con fecha máxima el 16 de mayo, según ha informado el Consistorio. Cada bono conlleva un descuento por valor de 5 euros que se podrá deducir en compras superiores a 15 euros.

Los bonos pueden ser solicitados por cualquier persona mayor de 16 años en el momento de la compra en uno de los 175 locales adheridos a la campaña y cada persona podrá beneficiarse de un máximo de cuatro unidades en la campaña.