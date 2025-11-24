Santurtzi y Lanbide invertirán casi 940.000 euros en contratar a 36 desempleados con el nuevo plan de empleo

BILBAO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santurtzi, en colaboración con Lanbide, invertirá 938.715,39 euros para la contratación de 36 personas desempleadas durante 6 meses a través del nuevo plan de empleo para 2025-2026. Del montante total, 450.000 euros los invertirá el Servicio Vasco de Empleo y los 488.715,39 euros restantes el ayuntamiento.

Según ha informado el consistorio de la localidad en un comunicado, con la iniciativa se "pretende ayudar a las personas desempleadas a mejorar su perfil profesional, para así facilitar su futura inserción en el mercado laboral".

La contratación tendrá una duración de 6 meses y comenzará a finales de año. Para poder optar a los puestos será necesario ser residente en el municipio, estar en situación de desempleo el día anterior al inicio de la contratación, estar inscrita en Lanbide como demandante de empleo, cumplir con los perfiles profesionales demandados y no haber participado en los planes de empleo de 2024.

La alcaldesa de Santurtzi, Karmele Tubilla, ha explicado que se trata de una oferta "diversa, teniendo en cuenta los perfiles de personas desempleadas que hay en el municipio, con el claro objetivo de mejorar su capacitación profesional y, por tanto, su empleabilidad".

Entre los perfiles que acoge este plan están personas técnicas en edificación o en informática, oficiales de albañilería, carpintería, pintura, y auxiliares administrativos, entre otros.