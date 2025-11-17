Santurtzi ofrecerá 50 plazas en sus colonias infantiles de Navidad

Cartel de las colonias de Santurtzi para las vacaciones escolares de Navidad. - AYUNTAMIENTO DE SANTURTZI

BILBAO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santurtzi ofrecerá este año un total de 50 plazas de colonias urbanas durante las vacaciones escolares de Navidad, que se desarrollarán durante ocho jornadas en el colegio público Las Viñas. Estarán dirigidas niños de edades comprendidas entre los 4 y 11 años, con el objetivo de facilitar la conciliación a las familias durante el periodo de vacaciones, según ha explicado la concejala de Cultura, Itziar Carrocera.

En concreto, se desarrollarán los días 22, 23, 24, 26, 29, 30 y 31 de diciembre y el 2 de enero, con la posibilidad de disponer o no de comedor. En el primer caso, se cubrirá un horario de 9.30 a 15.30 horas, mientras que la segunda opción finalizará a las 14.00 horas. Además, contará con servicio de recogida anticipada de 8.30 a 9.30 horas.

Las inscripciones para participar en las colonias del Ayuntamiento de Santurtzi se abrirán este martes, 18 de noviembre, hasta el 7 de diciembre y el precio será de 88 euros.