Sare llama a "sumar voluntades" para que la manifestación de enero en favor de los presos pueda ser "la última"

Acto de Sare en la Plaza Arriaga de Bilbao, junto a representantes de partidos políticos, sindicatos y otros agentes. - EUROPA PRESS

BILBAO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La red ciudadana Sare ha llamado a "llenar" las calles de Bilbao el próximo 9 de enero en su habitual manifestación en favor de los presos de ETA y "sumar voluntades" para que "sea la última con carácter permanente" porque sus objetivos "se van alcanzando". Así, ha señalado la necesidad de que acaben "las excepcionalidades" que aún se les aplican y los recursos contra medidas adoptadas por la Administración penitenciaria vasca.

La plataforma ha iniciado este martes en la plaza Arriaga de la capital vizcaína una serie de iniciativas que desarrollará en Euskadi, Navarra y el País Vasco francés bajo el lema 'Helmuga denak etxera' para trasladar a la ciudadanía la importancia de la manifestación en favor de derechos de los presos de ETA que cada año realiza a principios de año, en esta ocasión el próximo 9 de enero.

Representantes de EH Bildu, Sortu, Eusko Alkartasuna, Alternatiba, ELA, LAB, ESK, Steilas, HIRU, EHNE, CGT, CNT, Etxalde, Etxerat, Harrera Elkartea, Gure esku Dago, Bilgune Feminista, Ernai, Gazte Abertzaleak, Eraiki, 40 Minutu Rock y Gernika-Palestina han apoyado este acto de Sare, en el que se ha dado lectura a un comunicado y a una carta elaborada por el bertsolari Xabat Illarregi Marzol.

Según han explicado los portavoces de Sare Bego Atxa y Joseba Azkarraga, la iniciativa se llevará este miércoles a Baiona, el jueves a Vitoria y el viernes a Pamplona y San Sebastián junto a organizaciones que le han acompañado a lo largo de doce años de "trabajo conjunto" que han dado "sus frutos".

El objetivo de Sare es que la manifestación del próximo 9 de enero "no solo sea la más multitudinaria, sino que sea la última que se organice con carácter permanente" si la consecución de sus objetivos "se va alcanzando". "Ese escenario --han añadido-- dependerá del esfuerzo colectivo y de nuestra capacidad para avanzar en la paz, la resolución y la convivencia".

Según los datos que ha aportado, tras "más de 15 años desde el final de ETA", hay 112 presos en diferentes situaciones penitenciarias que "mantienen su privación de libertad, aliviada en varios casos mediante la aplicación de diferentes modalidades de cumplimiento, aunque, en la mayor parte de los casos, por el tiempo cumplido, el abono de la responsabilidad civil y su comportamiento interno, deberían estar en sus casas".

De esa cifra, 73 están en tercer grado o segundo grado con aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario y 39 permanecen "sin pisar la calle".

Para Sare, "se ha avanzado mucho en los últimos tiempos, más aún desde la asunción de las competencias penitenciarias" por parte del Gobierno Vasco, pero aún hay "dificultades por delante" y se mantienen "una serie de excepcionalidades" que "nunca debieron aprobarse" y que "deben llegar a su fin".

En este sentido, ha aludido a los recursos de la Fiscalía y de la Audiencia Nacional para "impedir decisiones adoptadas por las Juntas de Tratamiento y por la Administración Penitenciaria vasca". "No consideramos razonable que quienes están a 500 kilómetros de distancia y sin conocer su evolución puedan seguir obstaculizando, mediante recursos, las decisiones adoptadas por quienes sí conocen su realidad", ha manifestado.

Los portavoces de Sare han insistido en la necesidad de "avanzar y poner fin a una situación que no puede perpetuarse si se quiere hablar realmente de una sociedad en convivencia". Un objetivo, han añadido, que "es plenamente compatible con el respeto, la solidaridad y el apoyo a todas las víctimas de las violencias generadas en nuestro país". En su opinión, "avanzar hacia la convivencia exige reconocer y respetar ese dolor".

CERRAR UNA ETAPA

En este marco, han explicado que Sare desea "cerrar una etapa" avanzando hacia "un escenario en el que estas movilizaciones dejen de ser necesarias" y, para ello, se necesita "el esfuerzo colectivo y la capacidad de la sociedad para avanzar en la paz, la resolución y la convivencia".

"Queremos que esta reivindicación esté presente en todos los ámbitos y que cada vez sean más las personas y los sectores que contribuyan a hacer posible ese escenario. Queremos seguir sumando voluntades y fortaleciendo una reivindicación que tiene un objetivo claro: que las razones que dieron lugar a nuestro nacimiento vayan quedando definitivamente encauzadas y que podamos avanzar hacia una verdadera convivencia", ha señalado.

Según han reivindicado, los 112 presos de ETA, a los que se suman "13 exiliados y tres deportados que ven obstaculizado su camino de regreso a casa", son "razones más que suficientes para que el 9 de enero Bilbo sea ejemplo de reivindicación democrática y multitudinaria de una sociedad que no quiere que el tiempo pase sin poner fin a las vulneraciones de derechos que sufren estas personas".