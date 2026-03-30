Satlantis lanza con éxito su satélite GARAI B - Innosat Unamuno, para aplicaciones avanzadas de observación de la Tierra

Lanzamiento Del GARAI B - INNOSAT UNAMUNO - SATLANTIS

BILBAO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresa vizcaína Satlantis ha lanzado este lunes con éxito su quinto satélite, GARAI B - Innosat Unamuno, con el objetivo de "liderar internacionalmente una nueva categoría de tecnologías para la observación terrestre" a través de imágenes de alta resolución.

Según han explicado desde la empresa, se trata de un MicroSat de 108 kilos con dos cámaras miniaturizadas iSIM-90 y iSIM-170 que forman cuatro canales ópticos de muy alta resolución. El satélite se ha desarrollado en colaboración con OHB Sweden.

El lanzamiento de GARAI B - Innosat Unamuno, que llega un año después del lanzamiento del cuarto satélite de la compañía, el Garai A, ha viajado a bordo del Transporter-16 de SpaceX en un vuelo compartido junto con otros satélites.

El lanzamiento se ha efectuado desde el Complejo de Lanzamiento Espacial en Vandenberg en California, Estados Unidos, este martes a las 13.07 hora española.

Satlantis ha explicado que "esta misión completa pertenece a una nueva generación de satélites de la compañía, que permite una amplia gama de aplicaciones adaptadas a las necesidades concretas del cliente". Se trata de la octava misión de la compañía.

El CEO de Satlantis, Juan Tomás Hernani, ha explicado que el satélite "responde a las nuevas demandas del exigente mercado de observación de la Tierra" y que Garai supone un "salto cualitativo, al ser capaz de cubrir una frontera de 400 km en solo un minuto, frente a enfoques tradicionales que requieren múltiples pasadas durante semanas".