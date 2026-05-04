Satse Euskadi reclama más matronas en Osakidetza ante una ratio "insuficiente" que compromete "la salud de las mujeres"

Archivo - Manifestación de las matronas de Bizkaia en la jornda de huelga. (Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de Enfermería, Satse Euskadi, ha reclamado un "refuerzo urgente" de las plantillas de matronas en Osakidetza para garantizar una "atención sanitaria de calidad" a las mujeres en todas las etapas de su vida porque, en la actualidad, hay "una matrona para más de 2.500 mujeres" en el País Vasco, una "ratio totalmente insuficiente", que "compromete la salud de las mujeres".

En un comunicado con motivo del Día Internacional de la Matrona, el sindicato ha advertido de que la situación actual en Euskadi es "especialmente preocupante", por lo que ha exigido al Gobierno vasco y a Osakidetza que "refuercen las plantillas y apuesten por el descanso y conciliación de estas especialistas".

"En estos momentos hay una matrona para más de 2.500 mujeres en Euskadi, una ratio totalmente insuficiente que compromete la calidad asistencial y limita el desarrollo de todas sus competencias", ha denunciado la secretaria general de Satse Euskadi, Amaia Mayor.

Bajo el lema "Más matronas, mejor futuro", el sindicato ha insistido en que la falta de estas profesionales no solo impacta en la atención al embarazo y parto, sino en todo el ciclo vital de la mujer, ya que "las matronas desempeñan "un papel clave en la educación sanitaria, la prevención, la salud sexual y reproductiva, el acompañamiento en la adolescencia, la maternidad y el climaterio".

En este sentido, Amaia Mayor cree que reducir su labor a la atención al parto es "invisibilizar su pleno valor" y ha añadido que el actual "déficit de matronas" en Osakidetza impide que "estas profesionales puedan desarrollar plenamente sus funciones, viéndose obligadas a priorizar la atención más urgente en detrimento de la prevención y la promoción de la salud".

"Menos matronas significa menos tiempo para cada mujer, menos seguimiento, menos prevención de patologías y menos apoyo en momentos clave como el embarazo, el posparto o la lactancia, lo que repercute directamente en la calidad del sistema sanitario y en la seguridad de la atención", ha alertado la secretaria general de Satse Euskadi.

Desde el sindicato se ha advertido de que, cuando no hay suficientes profesionales, "no solo se resiente" la atención individual, sino que "se está comprometiendo la capacidad del sistema para dar una respuesta adecuada a las necesidades de la mitad de la población".

Asimismo, Satse Euskadi ha subrayado que esta falta de personal también tiene un impacto directo en las propias profesionales, ya que la "escasez" de matronas está obligando "a limitar descansos, dificultar la conciliación y asumir una sobrecarga constante que se intensifica en periodos críticos como el verano o la Navidad".

"Muchas matronas afrontan estas épocas con incertidumbre y ansiedad ante la falta de cobertura y planificación, lo que agrava aún más el desgaste físico y emocional de un colectivo ya tensionado", ha apuntado la responsable de Satse.

Ante esta situación, el sindicato ha reclamado, tanto un aumento de plazas de formación especializada como la creación de más puestos específicos en Osakidetza, para poder garantizar "una atención integral y unas condiciones laborales dignas".

OPES DE DIFICIL COBERTURA

En este sentido, Satse Euskadi ha pedido al Departamento de Salud del Gobierno Vasco que incluya a las matronas en las OPEs de difícil cobertura, como "medida clave para reforzar plantillas y asegurar la estabilidad en puestos especialmente tensionados".

Asimismo, el sindicato ha insistido en que "la sobrecarga, la temporalidad y la falta de reconocimiento profesional" están generando un "desgaste creciente" en el colectivo.

"La presión asistencial constante y la falta de tiempo están provocando situaciones de estrés, ansiedad, frustración y agotamiento de las matronas", ha señalado Mayor

Por último, ha indicado que reforzar las plantillas de matronas no es solo una cuestión laboral, sino "una inversión en salud pública". "Garantizar una atención cercana, accesible y especializada a las mujeres en todas las etapas de su vida es una obligación del sistema sanitario. Si queremos un sistema sanitario fuerte y centrado en las personas, necesitamos apostar de forma decidida por estas profesionales", ha concluido.