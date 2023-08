La sección Clásicos del Festival de San Sebastián rescatará ocho películas Masumura, Betriu y Bielinsky

La web del Archivo del Festival de San Sebastián incluye, desde este lunes, una exposición virtual sobre su relación con Val del Omar



SAN SEBASTIÁN, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La sección Klasikoak (Clásicos) del 71 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 22 al 30 de septiembre, rescatará ocho películas, 'The Red Angel' de Yasuzo Masumura, 'Aloïse' de Liliane de Kermadec, 'Fúria espanyola' de Francesc Betriu, 'Historia de un vecindario' de Yasujiro Ozu, 'Nueve reinas' de Fabián Bielinsky, 'Principio y fin' de Arturo Ripstein y los filmes "inéditos", 'Festival en las entrañas' de Val del Omar y 'El realismo socialista/ Socialist Realism' de Raúl Ruiz y Valeria Sarmiento.

Desde su creación en 2018, la sección Klasikoak ha ido incrementando la selección de clásicos modernos y antiguos que rescata, y en la 71 edición contará "con más películas que nunca", según han destacado desde el certamen en un comunicado.

En total, serán ocho los títulos que se proyectarán en la sala de cine de Tabakalera. En esta ocasión podrán verse copias restauradas de obras dirigidas por Yasuzo Masumura, Liliane de Kermadec, Francesc Betriu, Yasujiro Ozu, Fabián Bielinsky y Arturo Ripstein, además del estreno de dos trabajos inéditos, 'Festival en las entrañas', dirigido por José Val del Omar, y el ya anunciado 'El realismo socialista/ Socialist Realism', de Raúl Ruiz y Valeria Sarmiento.

Klasikoak proyectará la restauración de una película dirigida por Yasuzo Masumura, considerado uno de los más importantes nombres del cine japonés de posguerra. En 'Akai tenshi/ The Red Angel' (1966), Masumura traslada a la guerra sino-japonesa a través de una enfermera impactada por la inhumana violencia de la contienda. En 1965 el realizador nipón compitió por la Concha de Oro con 'Kuro no chotokkyu/ Super-express' y en 2008 'Karakkaze yaro/ Afraid To Die' participó en la retrospectiva Japón en negro.

Las actrices Isabelle Huppert y Delphine Seyrig encarnan a la artista suiza Aloïse Corbaz en su juventud y edad adulta, respectivamente, en 'Aloïse' (1975), una película de Liliane de Kermadec. Coautora del guion junto a André Téchiné, la cineasta gala nacida en Polonia concursó en Cannes con este filme sobre una mujer que halló en la pintura una vía de escape para luchar contra su esquizofrenia. Contemporánea de la Nouvelle Vague, De Kermadec colaboró con cineastas como Agnès Varda o Alain Resnais, y dirigió otros títulos como 'La piste du télégraphe' (1994).

El filme 'Fúria espanyola/ Spanish Fury' ('Furia española') es una comedia negra dirigida en 1975 por Francesc Betriu en la que el actor Cassen interpreta a Sebastián, un gran aficionado al fútbol cuyo enlace con Juliana (Mónica Randall) coincide con el partido más importante de la liga: el clásico Barcelona-Real Madrid. En esta obra costumbrista, el director mezcla fútbol, política y crítica social para enfrentarse a la censura franquista en el año en que murió Franco.

La sección contará también con una película del maestro japonés Yasujiro Ozu que presentará en persona Thierry Frémaux, director del Festival de Cannes y del Festival Lumière de Lyon. 'Nagaya shinshiroku/ Historia de un vecindario' (1947) fue la primera obra del director tras la II Guerra Mundial y relata la historia de un vidente y un calderero que, al poco de acabar la guerra, se ven obligados a hacerse cargo de un niño en un distrito de Tokio devastado por los bombardeos.

Además, Klasikoak recuperará en resolución 4K 'Nueve reinas/Nine Queens' (2000), un título insoslayable de la cinematografía argentina y la obra maestra de su director, Fabián Bielinsky, que concursó en la Sección Oficial con 'El aura/ The Aura' (2005). En Nueve reinas Ricardo Darín y Gastón Pauls dan vida a dos estafadores que se conocen por casualidad y deciden unirse para trabajar juntos en un negocio que les puede hacer ganar una cuantiosa suma de dinero.

En el año en que se celebra el 30 aniversario de su estreno, se proyectará 'Principio y fin/ The Beginning and the End', película que en 1993 ganó la Concha de Oro (ex aequo con Sara, de Dariush Mehrjui). En este clásico moderno, el director mexicano Arturo Ripstein, nombre habitual en distintas secciones del Festival de San Sebastián y ganador de una segunda Concha de Oro por 'La perdición de los hombres/ The Ruination of Men' (2000), relata la historia de una familia de clase media que, tras la muerte de su patriarca, lucha por evitar la pobreza.

Asimismo, Klasikoak contará con el estreno de un trabajo hasta ahora desconocido del cineasta granadino José Val del Omar, 'Festival en las entrañas' (1963-1965). Se trata de una pieza rodada con su célebre técnica de la TáctilVisión y encargada por el Ministerio de Información y Turismo, entonces presidido por Manuel Fraga. El encargo constaba de al menos diez cortometrajes que recogían manifestaciones de la cultura popular, el folclore o monumentos de diferentes partes de España, y en esta pieza se recuperan dos de ellos.

EXPOSICIÓN VIRTUAL

Por otro lado, la web de Artxiboa, el Archivo del Festival de San Sebastián, incluye desde este lunes una exposición virtual que recoge la relación de Val del Omar con el Festival a través de las cartas que intercambiaron.

Bajo el título 'Misticismo tecnológico. Un testimonio epistolar de la relación de José Val del Omar con el Festival de San Sebastián' (1958-1959), la muestra recopila la correspondencia del inventor y cineasta granadino, compuesta por 18 cartas y telegramas.

El hallazgo del material es el resultado de las acciones de catalogación llevadas a cabo a inicios de 2023 en el marco de Artxiboa, el proyecto de archivo histórico del Festival de San Sebastián.

"Esta inédita y abundante huella material, digitalizada en su totalidad para la exposición, rescata un episodio desconocido de la historia del Festival protagonizado por José Val del Omar, como ideador de dos jornadas experimentales llevadas a cabo en San Sebastián entre 1958 y 1959", han destacado las mismas fuentes. El texto de la exposición ha corrido a cargo del profesor e investigador Asier Aranzubia (Universidad Carlos III de Madrid).