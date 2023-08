La Sección Oficial del Festival de San Sebastián suma seis nuevos títulos

La película 'Un métier sérieux' de Thomas Lilti será una proyección especial de esta 71 edición del certamen



La Sección oficial de la 71 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián sumará seis nuevos títulos de los cineastas Isabella Eklöf, Kitty Green, Kei Chika-Ura, Xavier Legrand, Christos Nikou, Tzu-Hui Peng y Ping-Wen Wang, que competirán por la Concha de Oro. La película 'Un métier sérieux' de Thomas Lilti será una proyección especial del certamen.

Fuentes del festival han informado en un comunicado que la Sección Oficial incorpora las nuevas propuestas de las directoras de 'The Assistant' (Kitty Green) y 'Holiday' (Isabella Eklöf), y de los directores de 'Jusqu'à la garde' (Xavier Legrand), 'Complicity' (Kei Chika-Ura) y 'Apples' (Christos Nikou), así como el debut de Tzu-Hui Peng y Ping-Wen Wang, 'A Journey in Spring'.

Además, la producción francesa 'Un métier sérieux/ A Real Job (Los buenos profesores)', dirigida por Thomas Lilti, formará parte de las proyecciones especiales de la Sección Oficial.

'Chun Xing/ A Journey in Spring' es el primer largometraje de la pareja de cineastas Tzu-Hui Peng (Taichung, Taiwán, 1989) y Ping-Wen Wang (Taipei, Taiwán, 1987). Esta producción taiwanesa se aproxima al duelo de un hombre lleno de remordimientos tras la muerte de su esposa.

Tras la buena recepción crítica de Apples, que fue seleccionada en Telluride, Toronto y Venecia, el director Christos Nikou (Atenas, Grecia, 1984) ha contado con los intérpretes Jessie Buckley, Riz Ahmed, Jeremy Allen White, Luke Wilson y Annie Murphy en su segunda película -la primera en inglés-, 'Fingernails' ('Esto va a doler'), un drama romántico que reflexiona sobre una institución que testa si el amor de una pareja es verdadero.

El primer largometraje del realizador japonés Kei Chika-Ura, 'Complicity', fue seleccionada en la Berlinale y ganó el premio de la crítica joven en el Festival CinemAsia. En su segunda película, 'Great Absence', un joven actor retoma el contacto con su padre tras la desaparición de su segunda mujer.

Isabella Eklöf (Storholmen, Suecia, 1978) dirigió 'Holiday' (2018), seleccionada en Sundance y premiada en Austin. Eklöf escribió con el director Ali Abbasi el guion de 'Border' (2018), ganadora del Premio Un Certain Regard del Festival de Cannes. Su segunda película como realizadora, 'Kalak', se centra en un enfermero danés que se traslada a vivir a Groenlandia.

Xavier Legrand (Melun, Francia, 1979) regresa al Festival de San Sebastián tras el éxito de 'Jusqu'à la garde/ Custody' ('Custodia compartida', 2017), ganadora del Premio al mejor director en el Festival de Venecia, del Premio del Público y del Premio RTVE-Otra Mirada en San Sebastián y de los César a la mejor película y guion. Competirá por la Concha de Oro con 'Le successeur/ The Successor', la historia de un diseñador que, tras la muerte de su padre, descubre un terrible secreto en la casa familiar.

También es esperada la segunda película de Kitty Green (Melbourne, Australia, 1984), que vuelve a confiar en la actriz Julia Garner, la protagonista de su popular película anterior, 'The Assistant' (2019), premiada por el festival de Deauville y por la asociación de críticos de Nueva York. 'The Royal Hotel' narra la historia de dos mochileras (Garner y Jessica Henwick) que aceptan un trabajo en un remoto pub australiano.

Además de las películas que competirán por la Concha de Oro, el Festival incorpora una proyección especial de la Sección Oficial, la película 'Un métier sérieux/ A Real Job' ('Los buenos profesores'), dirigida por Thomas Lilti ('La Celle-Saint-Cloud', Francia, 1976). El director de 'Hippocrate/ Hippocrates: Diary of a French Doctor (Hipócrates)' cuenta con los intérpretes François Cluzet, Adèle Exarchopoulos y Vincent Lacoste para retratar la vida cotidiana en una escuela francesa.

Este anuncio se suma a la lista de once aspirantes a la Concha de Oro comunicados con anterioridad: María Alché y Benjamín Naishtat, Jaione Camborda, Robin Campillo, Isabel Coixet, Isabel Herguera, Raven Jackson, Joachim Lafosse, Noah Pritzker, Cristi Puiu y Martín Rejtman.

Asimismo, fuera de concurso se ha programado la serie 'La Mesías', de Javier Ambrossi y Javier Calvo; la proyección especial 'They Shot the Piano Player/ Dispararon al pianista' de Fernando Trueba y Javier Mariscal; Hayao Miyazaki inaugurará la 71 edición con 'Kimitachi wa dô ikiruka/ The Boy And The Heron' y James Marsh la clausurará con 'Dance First'.