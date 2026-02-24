El secretario de Estado de Justicia inaugura el jueves en Bilbao un debate sobre los MASC en el modelo judicial

BILBAO 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, inaugurará este próximo jueves en la Universidad de Deusto, en Bilbao, un debate sobre el papel de los MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias) en el nuevo modelo judicial.

La Cátedra de Estudios Registrales de la Universidad abordará esta jornada titulada "Los MASC en el nuevo modelo juridiccionales: retos y oportunidades", con el objetivo de analizar estos mecanismos, "piezas fundamentales en la reforma judicial actual que están diseñados para resolver conflictos de manera ágil, sin necesidad de buscar solución en los tribunales, evitando así la saturación".

El encuentro tendrá lugar en la Biblioteca-CRAI de 9.00 horas a 10.30 horas y su inauguración contará con la presencia del secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, que estará acompañado por el decano de los Registradores del País Vasco, Pablo Sánchez Lamelas, y el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto, José Ramón Intxaurbe.

Tras la apertura, se celebrará una mesa redonda, moderada por el codirector de la citada Cátedra universitaria y registrador de la Propiedad en Amurrio, José Blas Pau, que reunirá a representantes de la judicatura, registro, abogacía y universidad.

Los ponentes son Emilio Lamo de Espinosa, magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Bilbao y presidente de la Sección Territorial de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en el País Vasco; Belén López, titular del Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Jaén y académica de número de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada; Jesús M. Sánchez, abogado y ex-decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona; y Gema Tomás, catedrática de Derecho civil de Deusto.

El acto finalizará con las intervenciones de María Rosario Jiménez, decana del Colegio de Registradores de España, y Ana Isabel Herrán, catedrática de Derecho civil y co-directora de la Cátedra de Estudios Registrales de la Universidad de Deusto.