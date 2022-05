El sector de Consultoría y Tecnologías se concentrará este jueves en Bilbao ante Torre Iberdrola por un convenio digno

BILBAO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El sector de Consultoría y Tecnología de la Información (TIC) se movilizará este jueves ante la Torre Iberdrola en Bilbao, de 12.00 a 13.00 horas, para reclamar el fin del "inmovilismo y del bloqueo sistemático" de la patronal del sector de Consultoría y Tecnologías de la Información (AEC), tras casi dos años y medio de "infructuosa" negociación del Convenio de Consultoría.

La movilización se enmarca dentro del calendario de movilizaciones pactado por UGT y CCOO, "siempre a las puertas de grandes empresas del sector o de grandes clientes del mismo", según ha indicado UGT Euskadi. En concreto, mañana se realizarán, además de la de Bilbao, otras seis concentraciones en Madrid, Sevilla, Barcelona, Valencia, Málaga y Oviedo.

Este sector da trabajo a cerca de 300.000 trabajadores, de los que al menos 24.000 trabajan en Euskadi, en empresas como Indra, Accenture e Inetum, entre otras, que atienden todo tipo de servicios "fundamentales para el funcionamiento de la mayor parte de los sistemas informáticos, de las más diversas aplicaciones y casi cualquier actividad que hoy en día se lleve a cabo en nuestra sociedad", ha apuntado UGT-Euskadi.

Con las movilizaciones se denuncia "alto y claro, la actitud de las empresas de este sector que no están interesadas en firmar un Convenio que incluya el más mínimo avance", ha señalado el sindicato.

El sector reivindica "un convenio digno y con derechos, que incluya cláusulas de revisión salarial por la subida del IPC, que no signifique la desaparición del concepto de antigüedad, que no suponga la congelación de las dietas y del kilometraje, que no deje estancado un convenio y que implique el reconocimiento de la dignidad de las plantillas, ya que aún persisten categorías con niveles que cobran por debajo del salario mínimo interprofesional".