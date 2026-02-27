El sector de la Economía Azul aporta 966 millones de Valora Añadido y emplea a 17.400 personas en Bizkaia

La directora de Competitividad Comarcal y Promoción Exterior de Bizkaia, Cristina Múgica, presenta un informe sobre la economía azul a agencias de desarrollo comercal. - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

BILBAO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sector de la Economía Azul aporta en Bizkaia 966 millones de euros de Valor Añadido Bruto, el 2,5% del total, y suma 17.400 empleos equivalentes a jornada completa, el 3,3% del total, según los datos del estudio-diagnóstico sobre el posicionamiento del territorio vizcaíno en el ámbito de la llamada Economía Azul que ha presentado este viernes la Diputación.

El estudio refleja, según han explicado desde la Diputación, un "macrosector consolidado" al que pertenecen 209 empresas del territorio "con un modelo industrial, innovador y con impacto en el empleo y el equilibrio territorial".

La directora de Competitividad Comarcal y Promoción Exterior de la Diputación Foral de Bizkaia, Cristina Múgica, ha presentado el informe este viernes ante responsables y personal técnico de las agencias de desarrollo comarcal del litoral integradas en la red Bizkaia Orekan Sakonduz (Lea Artibai Fundazioa, Bermeoko Behargintza y Getxolan), así como ante representantes de Beaz, la agencia foral para la competitividad empresarial.

El encuentro ha tenido como finalidad avanzar hacia un compromiso de colaboración entre las entidades participantes para articular e impulsar un hub de economía azul en Bizkaia.

En función del estudio, el sector representa 966 millones de euros de Valor Añadido Bruto, el 2,5% del Valor Añadido Bruto total de Bizkaia, y aporta 17.400 empleos equivalentes a jornada completa, el 3,3% del empleo total, unas cifras que suponen "un peso relativo superior al del conjunto estatal y europeo, que evidencia la relevancia estratégica de las actividades vinculadas al mar en el modelo económico de Bizkaia".

De las 209 empresas de Bizkaia cuya actividad está "vinculada al 100% con la Economía Azul", 28 compañías se consideran tractoras por "su elevada capacidad de inversión, internacionalización e I+D".

Este entramado empresarial, han precisado desde la Diputación, se apoya en "infraestructuras estratégicas" como los puertos de Bilbao, Bermeo y Ondarroa, plataformas de ensayo en mar abierto, centros tecnológicos y universidades, clústeres sectoriales y agencias de desarrollo comarcal. "Un ecosistema completo que permite desarrollar proyectos de alto valor añadido y generar empleos cualificados", han valorado.

A diferencia de otros territorios donde predomina el turismo costero, en Bizkaia solo supone el 11% del sector, que se apoya principalmente en transporte marítimo (44%), actividades portuarias (18%), recursos marinos vivos (10%), energías renovables marinas (11%), y construcción y reparación naval(8%).

Esta estructura "refuerza el carácter industrial, logístico y tecnológico del territorio y consolida cadenas de valor con capacidad tractora sobre pymes y servicios avanzados", han explicado los responsables forales.

La Economía Azul en Bizkaia, han añadido, es una actividad económica vinculada al mar con "fuerte componente" en innovación, digitalización, transición energética, ingeniería, materiales avanzados y desarrollo tecnológico aplicado a sectores estratégicos.

Entre 2021 y 2023 se movilizaron 40 millones de euros en I+D para el desarrollo de la Economía Azul, con "especial intensidad" en energías renovables marinas, infraestructuras portuarias inteligentes, materiales y procesos avanzados e inteligencia artificial y digitalización industrial.

La energía renovable marina concentra el 43% del esfuerzo inversor, lo que "consolida Bizkaia como nodo relevante en transición energética y descarbonización industrial".

Según han destacado, "este dinamismo refuerza la competitividad de las empresas, acelera la modernización tecnológica y posiciona al territorio en ámbitos con alto potencial de crecimiento europeo e internacional".

150 KILÓMETROS DE COSTA

Desde la Diputación han recordado que Bizkaia cuenta con 150 kilómetros de costa y "una diversidad comarcal que se traduce en perfiles diferenciados" dentro de la Economía Azul.

Así, Busturialdea-Urdaibai y Lea-Artibai destacan por su especialización en recursos marinos vivos y su cadena de valor asociada, "con empresas referentes, centros tecnológicos y capacidad de crecimiento".

Ezkerraldea-Meatzaldea y Eskuinaldea presentan un perfil más diversificado, vinculado a energía, movilidad marítima, náutica e infraestructuras portuarias, mientras que otras comarcas cuentan con oportunidades de desarrollo asociadas a infraestructuras, espacios empresariales y capacidades tecnológicas.

El informe evidencia que "la Economía Azul actúa como herramienta para generar oportunidades en las comarcas del litoral, fortalecer su base productiva y avanzar hacia un territorio equilibrado y cohesionado".

Así, se considera que la Economía Azul se configura en Bizkaia como "un ámbito de oportunidad para desarrollar y fidelizar talento técnico e industrial, atraer inversión vinculada a la transición energética y tecnológica, impulsar proyectos empresariales innovadores, reforzar el posicionamiento internacional del territorio".

En un contexto europeo donde "la soberanía energética, la descarbonización y la modernización industrial son prioritarias", desde la Diputación ha destacado que "Bizkaia cuenta con activos diferenciales para consolidarse como referente en innovación azul".

El estudio elaborado identifica ámbitos de oportunidad con capacidad tractora para la industria y los servicios avanzados en el litoral, promoviendo colaboración público-privada e intercomarcal, de manera que "la Economía Azul se consolida como una palanca estratégica para reforzar la competitividad territorial de Bizkaia, impulsar su tejido industrial, generar empleo de calidad y avanzar hacia un modelo económico más sostenible, innovador y equilibrado".