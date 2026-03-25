El sector vasco de movilidad y logística cierra 2025 con una facturación superior a los 14.500 millones de euros

Mubil Mobility Expo - MUBIL

SAN SEBASTIÁN, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sector vasco de Movilidad y Logística ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación superior a los 14.500 millones de euros. De esta cifra, destaca la inversión en innovación, a la que se destina el 3,1% de la facturación. Junto a ello, un 27,9% de los ingresos proceden de la exportación.

El Clúster de Movilidad y Logística de Euskadi ha celebrado este miércoles su Asamblea General en Ficoba, en Irun (Gipuzkoa), con la participación de más de 60 empresas y entidades asociadas. Su presidente, Eduardo Lasa, ha destacado "la solidez y el carácter innovador" del sector en un contexto global marcado por la "incertidumbre".

Durante la Asamblea, se ha realizado balance del ejercicio anterior y se han presentado las principales líneas de actuación para el año en curso. El ejercicio se cerró con un total de 137 socios, de los cuales el 63% son pymes, el 25% grandes empresas y el 12% corresponde a otros agentes del ecosistema.

En su intervención, Lasa ha resaltado que "el compromiso con la innovación sitúa al sector de la movilidad y la logística de Euskadi en una posición diferencial". "Esta apuesta no solo nos permite ser más competitivos, sino que garantiza estar preparados ante contextos de incertidumbre como los derivados de la actual situación geopolítica", ha afirmado.

El año 2025 ha sido el primero de ejecución del nuevo Plan Estratégico 2025-2028. En este marco, la actividad de innovación ha sido uno de los ejes principales, con 28 proyectos en marcha en colaboración con empresas asociadas. Estos proyectos han movilizado una financiación superior a los 8 millones de euros, de los cuales la mitad procede de programas europeos.

En el ámbito de la internacionalización, el Clúster ha promovido diversas iniciativas, entre ellas misiones a Dubai y Países Bajos, así como la participación en la feria Smart City Expo World Congress.

En materia de dinamización, más de 1.500 personas han participado en actividades organizadas por el Clúster a lo largo del año. Asimismo, se han firmado convenios de colaboración con los principales eventos del sector.

PLAN DE GESTIÓN 2026

Durante la Asamblea se ha presentado el plan de gestión para 2026, que dará continuidad a las líneas estratégicas desarrolladas en torno a la vigilancia estratégica, la innovación, la internacionalización, el talento, la dinamización sectorial y la excelencia en la gestión.

Entre los proyectos prioritarios para el próximo ejercicio destaca el impulso a DS4Moveus, el primer espacio de datos de movilidad y logística de Euskadi, promovido por el propio Clúster, con el objetivo de fomentar la colaboración empresarial y la generación de valor a través del dato.

La Asamblea se ha celebrado en el marco de Mubil Mobility Expo, donde el Clúster cuenta con un stand compartido junto a empresas asociadas, así como con un espacio específico dedicado a DS4Moveus para promover la incorporación de nuevas entidades a este ecosistema.

En paralelo, se ha celebrado una sesión centrada en la distribución urbana de mercancías, en la que se han identificado retos comunes y áreas de actuación conjunta en esa materia. Para ello, se ha contado con la participación y colaboración de los ayuntamientos de Beasain, Donostia/San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, "reforzando la cooperación público-privada como elemento clave para avanzar hacia modelos de movilidad más sostenibles y eficientes".