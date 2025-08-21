La sede de Juntas en Bilbao clausura este viernes la exposición escultórica de alumnos del máster de cerámica de la EHU

Archivo - Las Juntas Generales de Bizkaia acogen la exposición "Esas otras formas" creada por 16 estudiantes de cerámica de la EHU - JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA - Archivo

BILBAO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La sede en Bilbao de las Juntas Generales de Bizkaia acoge hasta este viernes la exposición escultórica de obras realizadas por 16 alumnos del máster de cerámica de la UPV/EHU.

En un comunicado, la institución foral vizcaína ha recordado que la muestra puede visitarse en la Sala de Exposiciones situada en la planta baja de la Cámara vizcaína en Bilbao, en horario de 08.00 a 20.00 horas y con entrada libre.

Bajo el título "Esas otras formas", la muestra conjunta reúne las creaciones de 16 alumnos y alumnas que han cursado el Máster en Cerámica: Arte y Función de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y que concluyen su recorrido formativo con esta exposición.

La muestra recoge un conjunto de propuestas personales, dispuestas en sugerente diálogo, que indagan en las infinitas posibilidades de las arcillas y los procedimientos cerámicos. Sus protagonistas son integrantes de una nueva promoción del curso especializado de postgrado impartido en el campus de Leioa.

Los alumnos que exponen sus creaciones son O. Irati Petuya Ingunza, Valentina Rodríguez de Tezanos Pinto, Marina B. Bielli Sánchez, Nicole N. Nieto Herrera, Candela Eirea Orro, Sandra Ardila Ramírez, Madeleinne A. Rodríguez Montoya, Mónica Armengol Nicolás, Janire Mindegia Etxepare, Lina M. Maldonado Jacobsen, Josu Santamaría Luque, Inés Asensio Nogueira, Violeta Roca Rom, Javiera I. Jaras Castaños, Iñigo Alonso Bilbao y Melisa Vezhdieva Gyultenova.

Las propuestas que se exponen son, según han resaltado desde Juntas Generales, "el fruto de los conocimientos, la sensibilidad y las miradas de un grupo multicultural que procede de distintos lugares de Europa y Latinoamérica".

Los "logros" que se exhiben acumulan significados que ayudan a visualizar imágenes de la sociedad donde se ubican, ampliando sus márgenes.

En ese sentido, y tal y como ha resaltado el director del Máster, José María Herrera Jiménez, en el cátalogo que acompaña la exposición, en estas piezas "se percibe una autonomía creativa y un camino de búsqueda hacia territorios propios, combinando materiales aparentemente débiles, con creaciones sólidas donde lo tridimensional soporta las ideas de los dispositivos".

Para las obras se utiliza la cerámica porque, ha añadido Herrera Jiménez, sirve para "transitar desde el plano hacia el volumen expandiendo sus límites, valorando las fronteras del material como lugar común donde se descubren nuevas realidades artísticas".

La exposición es fruto del acuerdo que el Parlamento de Bizkaia mantiene desde hace años con la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU para mostrar el trabajo de jóvenes talentos formados en Bizkaia. Para ello, las Juntas Generales ceden este céntrico espacio para que "la creatividad de las y los estudiantes universitarios llegue más fácilmente al público vizcaíno" han resaltado.