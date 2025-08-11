BILBAO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Seis playas de Bizkaia tienen prohibido el baño este lunes, una de ellas, la playa de La Arena, con presencia de medusas, según los datos ofrecidos por la Cruz Roja. Los otros cinco arenales con bandera roja son Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Bakio, Laida y Laga.

Tienen bandera amarilla y por lo tanto se permite el baño pero con precaución las playas de Gorrondatxe, Laidatxu y San Antonio.

En el resto de arenales de Bizkaia ondea la bandera verde y por lo tanto permiten el baño libre. Son las playas de Las Arenas, Ereaga, Arrigunaga, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Aritzatxu, Toña, Ea, Ogella, Isuntza, Karraspio y Arrigorri.

Según ha informado la Cruz Roja, la temperatura del agua se mantiene en los 22 grados, mientras que la de ambiente es de 30. La bajamar ha tenido lugar a las 12.37 horas y la próxima pleamar está prevista para las 18.52 horas.