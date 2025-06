Sémper dice que "los números no dan" para la moción de censura pero "el escenario debe evolucionar"

Cree que el PNV tendrá "sobre la mesa" que la corrupción "mancha" y que el Partido Socialista "les dejará tirados" en Euskadi

BILBAO, 19 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha asegurado que su partido no tiene "descartada" la moción de censura a Pedro Sánchez pero "sabe sumar y los números no dan", si bien ha opinado que los partidos que sustentan el Gobierno están en "una especie de periodo de duelo y el escenario debe evolucionar". En este sentido, ha considerado que el PNV tendrá "sobre la mesa" que la corrupción "mancha" a los partidos "en la órbita" de Sánchez y que el Partido Socialista "les dejará tirados" en Euskadi.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Sémper ha censurado que "el y tú más" no puede ser "la respuesta" del presidente del Gobierno ante la "metástasis de la corrupción" que, según ha indicado, afecta "no solo al Gobierno de España, sino también a gobiernos autonómicos" como el de Navarra.

Así, ha criticado que, "lejos de dar explicaciones razonables o definitivas", Pedro Sánchez "lo que ha provocado es más enfado" en el PP y "en sus propios socios".

Tras subrayar que, por la "corrupción que ha afectado al Partido Popular en el pasado", su partido ya sufrió "una sanción política, judicial y penal", ha advertido de que lo que se está analizando "hoy es la acción del Gobierno actual, la corrupción que hoy mancha las instituciones".

Por ello, a su entender, "la respuesta del Gobierno y de Sánchez tiene que ser la de asumir la realidad: una pérdida de mayoría parlamentaria, la pérdida de la confianza entre sus socios más notables, la pérdida de una mayoría social y, por lo tanto, aceptar que esa realidad debe llevar a que los ciudadanos tomen la palabra", algo que considera "lo razonable en un momento de bloqueo tan absoluto".

El portavoz del PP ha señalado que, tras conocer que dos secretarios de Organización del PSOE (José Luis Ábalos y Santos Cerdán) "han sido señalados por corrupción", y por "casos también lamentables de prostitución", parece "razonable intuir que esta corrupción afecta directamente al Partido Socialista, cuyo máximo responsable es Pedro Sánchez".

"Nosotros creemos que la corrupción huele y que el presidente del gobierno es el máximo responsable, obviamente, por líder del Partido Socialista y por presidente del Gobierno de España", ha señalado. Según ha indicado, "la experiencia dice también es que estos casos van dando son capítulos" y, por ello, se está ante "la punta del iceberg".

"La única respuesta posible ante casos de corrupción o ante sospechas de corrupción es máxima transparencia y asunción de responsabilidades al más alto nivel", ha insistido.

Asimismo, ha señalado que, ante esta situación, el PP va a mantener una postura de "control, exigencia de la acción del Gobierno, pero también ofrecer una alternativa de ilusión y de respuestas a los problemas que tiene nuestro país que son notables".

Sémper ha asegurado que el PP no tiene "descartada" la presentación de una moción de censura. "Lo que pasa es que sabemos sumar. Y a día de hoy, no nos dan los números", ha precisado.

El portavoz popular ha considerado que "los partidos que sustentan en estos momentos al Gobierno de Pedro Sánchez están en una especie de periodo de duelo", salvo EH Bildu, que "de manera crítica va a defender" ese Ejecutivo "pase lo que pase".

Así, ha apuntado que partidos como PNV, Junts o ERC "hoy están en un proceso de duelo, de aceptación de la realidad y de probablemente interiorizar que todo esto que está pasando, obviamente a quien principalmente mancha es a Pedro Sánchez y al Partido Socialista, pero que acaba también manchando a todos aquellos que están en su órbita, a todos aquellos que permiten que esto prospere".

Por ello, ha opinado que "hoy hay una foto que no es fija y que probablemente siga evolucionando y siga cambiando" porque, ha indicado, desea "creer que esos partidos políticos serán conscientes del momento crítico por el que atraviesa el país y la política, y que en esa balanza entre ideología y ética acabarán optando por la defensa de la ética".

EL MUNDO SEGUIRÁ

Según ha asegurado, aunque no se mantiene contacto "con Sabin Etxea", sí se habla "con gente" del PNV, igual que con otros partidos, porque el PP "tiene que tener un termómetro" sobre "qué opinan el resto".

En este sentido, ha augurado que, si bien "en estos momentos probablemente se ha producido un bloqueo en la relación porque es difícil que el PP vea con buenos ojos" que partidos como el PNV "defiendan a Pedro Sánchez", este escenario "debe evolucionar".

"No parece razonable que el PNV y el PP o el Partido Popular y el resto de formaciones políticas no tengan una relación normalizada. El mundo no acabará cuando Pedro Sánchez se vaya, el mundo seguirá, la política deberá reconstruirse, deberemos ofrecer respuestas y alternativas a los ciudadanos, y ahí yo creo que debemos estar convocados todos los partidos políticos de corte institucional", ha remarcado.

Además, ha considerado que el PNV "también empieza a ser consciente de que el Partido Socialista les dejará tirados en cualquier momento y que probablemente las opciones de futuro en Euskadi, aritméticas electorales, pasen por una inclinación del PSE-EE más hacia Bildu que hacia el PNV". "Yo creo que esto también está sobre la mesa de los dirigentes de Sabin Etxea. Es decir, corrupción y riesgo político sobre un cambio en la aritmética de acuerdos también en Euskadi", ha asegurado.

Por lo que respecta a la situación en Navarra, después de que haya dimitido el vicesecretario general del PSN, Ramón Alzórriz, cuya pareja había trabajado en una de las empresas investigadas en relación a Santos Cerdán, ha considerado "razonable" que "se le exija información" a la presidenta de Navarra, María Chivite, no solo por parte del Partido Popular, sino que "lo hagan también los partidos políticos que sustentan al Gobierno".