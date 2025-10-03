Un septiembre seco deja los embalses que abastecen a Bizkaia al 61,7% de su capacidad, con 22 hm3 menos que en 2024

BILBAO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un septiembre seco, según Euskalmet, deja este viernes las reservas de los embalses que abastecen a Bizkaia al 61,7% de llenado, lo que supone 10 puntos porcentuales menos de agua acumulada que hace un año.

En concreto, estos pantanos cuentan con 134,9 hm3 recogidos, frente a los 156,8 hm3 de hace doce meses, cuando estaban al 71,7% de su capacidad, según datos del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia recogidos por Europa Press.

El sistema del Zadorra cuenta con 119,9 hm3 de agua (62,2% del total) y Artiba, Oiola, Nocedal, Zollo y Undurraga tienen 2,7 hm3 (70%). Además, el pantano de Ordunte recoge 12,2 hm3, lo que representa un porcentaje de llenado del 55,3%. Hace doce meses, el conjunto de estos pantanos acumulaba 22 hm3 más de reservas que ahora y marcaba 10 puntos más de llenado de los embalses.

Así, el agua recogida se sitúa 19,5 hm3 por debajo de la curva de garantía, línea que establece el nivel deseable de reservas de agua en cada momento del año para que las probabilidades de evolución a escenarios de sequía sean mínimas.