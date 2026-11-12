El Servicio Foral Hegoak celebra 35 años de atención a mujeres víctimas de violencia machista en Álava

La jornada combinará el reconocimiento a las mujeres y profesionales que han formado parte de este servicio, con un espacio de reflexión e intercambio de experiencias - DFA

VITORIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava conmemorará el próximo 17 de noviembre el 35º aniversario del Servicio Foral de Atención Psicológica Hegoak con la celebración de la jornada técnica titulada 'Conversaciones sobre violencia machista 35 años después'.

Con este acto, el Gobierno foral pretende celebrar la trayectoria de "un servicio pionero que ha acompañado a miles de mujeres a lo largo de sus procesos de recuperación y que se ha consolidado como un recurso de referencia en la atención a las víctimas de violencia machista", según ha indicado en un comunicado la propia Diputación.

La jornada combinará el reconocimiento a las mujeres y profesionales que han formado parte de esta historia con un espacio de reflexión e intercambio de experiencias sobre los avances logrados y los retos de futuro.

Impulsado en 1991 por la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Emakunde, Hegoak fue uno de los primeros programas especializados del Estado en ofrecer atención psicológica a mujeres víctimas de violencia machista. Durante su primer año de andadura, atendió a 24 mujeres. Desde entonces, ha acompañado a cerca de 10.000 mujeres en sus procesos de recuperación y reconstrucción de proyectos de vida libres de violencia.

TRAYECTORIA

A lo largo de estos 35 años, el servicio ha evolucionado para adaptarse a los cambios sociales y a las necesidades de las víctimas, y de sus hijos e hijas. Bajo la dirección del Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS), ha incorporado la atención sociojurídica, la atención a hijos e hijas, programas específicos para hombres que ejercen violencia y la extensión de la atención presencial a diferentes zonas del territorio.

En 2018, adoptó la denominación de Hegoak con la que hoy es conocido y, el pasado año, estrenó unas nuevas instalaciones para mejorar la atención prestada a las víctimas.

En la actualidad, este servicio sigue siendo uno de los recursos especializados más importantes de Álava para la atención a las víctimas. En 2025, el servicio de atención psicológica acompañó a 1.375 víctimas, entre mujeres e hijas e hijos, de las cuales 600 accedían por primera vez al recurso. Asimismo, el servicio sociojurídico atendió a 400 mujeres, y 52 hombres participaron en el programa de intervención para agresores.

La jornada servirá como celebración de los 35 años de trayectoria de Hegoak y un reconocimiento a las mujeres que han confiado en el servicio a lo largo de este tiempo, así como a las profesionales que las han acompañado. Además, ofrecerá la oportunidad de compartir el conocimiento acumulado, reflexionar sobre la evolución de la respuesta institucional frente a la violencia machista y abordar los retos que siguen planteando los procesos de recuperación.

El encuentro del día 17, que se celebrará en el Palacio Europa, incluirá una mesa redonda sobre los '35 años acompañando procesos de recuperación', en la que psicólogas que han formado parte de la trayectoria de Hegoak reflexionarán sobre la evolución del servicio, los cambios en las violencias machistas y en las necesidades de atención, así como sobre el desarrollo de los recursos especializados, y el acompañamiento a las mujeres y sus hijos e hijas.

Una segunda mesa, titulada 'Construyendo respuestas conjuntas', contará con representantes de los ámbitos de la justicia y la salud, la Ertzaintza, Emakunde y el IFBS, que dialogarán sobre la contribución de cada sistema a los procesos de recuperación, la coordinación interinstitucional y las necesidades que siguen planteando las mujeres para mejorar la respuesta pública.

EXPERIENCIAS Y TESTIMONIOS

Uno de los momentos más significativos de la jornada será la proyección de un vídeo en el que mujeres atendidas por el servicio y profesionales que las han acompañado comparten sus experiencias y testimonios. Sus voces pondrán rostro a la importancia del acompañamiento psicológico especializado y mostrarán cómo la recuperación es un proceso posible cuando las mujeres cuentan con apoyos adecuados, tiempos respetados y una red profesional comprometida.

Asimismo, se proyectará un segundo vídeo sobre los orígenes y la evolución de Hegoak, que recoge el testimonio de las profesionales pioneras que contribuyeron a poner en marcha este recurso de referencia.