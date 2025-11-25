Servicio de Inspección Pesquera del Gobierno Vasco incauta 12 kilos de percebe furtivo en el paraje de Agiti (Igeldo) - IREKIA

SAN SEBASTIÁN 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Inspectores del Servicio de Inspección Pesquera (SIP), adscritos a la Dirección de Pesca y Acuicultura del Gobierno Vasco, han incautado un total de 12 kilos de percebes recogidos de manera furtiva en el paraje de Agiti, en Igeldo (Gipuzkoa).

Los hechos ocurrieron el pasado día 19. Dos personas fueron sorprendidas por inspectores del SIP con sendas mochilas con percebe de talla legal y un peso de 5,4 y 6,6 kilos, respectivamente.

Así, se les levantó acta por presuntas infracciones de ejercer el marisqueo en zona prohibida, según se dispone en la orden de 10 de junio de 2020, por la que se aprueba el Plan de explotación del percebe (Pollicipes Pollicipes) en la zona comprendida entre el faro de Igeldo y la Punta Anarri de Orio.

Como medida cautelar se adoptó el decomiso de las capturas y se entregó el producto a una entidad benéfica sin ánimo de lucro, al tiempo que se levantó acta de entrega de las capturas decomisadas.

El SIP tiene como competencias ejercer, bajo la dependencia de la Dirección del Gobierno Vasco competente en pesca marítima, la inspección de las actividades relacionadas con la pesca, el marisqueo y la acuicultura atribuidas a la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Desde el SIP se programan inspecciones con carácter semanal dentro del ámbito del control marisquero. Este año 2025 se han levantado 15 actas de sanción en este ámbito y se han incautado un total de 18,7 kilos de percebe y 30 kilos de otras especies marisqueras.